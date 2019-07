LAS MEMORIAS DE CELIA Horizontes cercanos La que fuera alcaldesa de Málaga y ministra de Sanidad ultima un libro que promete no defraudar a nadie. 'La política apasionada', que será editado por Planeta, puede salir en Navidades. La ejemplar labor de Rocío Moya en Mozambique. En 2008 dejó incluso su trabajo para dedicarse a trabajar por los que menos tienen en aquel país. La historia del juego del verano: 'La oca loca', un homenaje de Tejeros al popular dulce malagueño Celia Villalobos, el pasado miércoles en el Muelle 1 / FÉLIX LORENZO PEDRO LUIS GÓMEZ Domingo, 28 julio 2019, 10:40

Promete ser un 'best seller'. Tiene pinta de ello. Todas las papeletas de la rifa, vamos. 'La política apasionada' es el título que Celia Villalobos ha acordado con Planeta para publicar sus memorias, «lo que no quiere decir que cuando las termine me quite del medio», porque su dilatada vida política da para mucho, posiblemente para más de un libro y de dos. Y es que Celia ha vivido muchas cosas, y por avatares de la vida ha sido protagonista, queriéndolo o no, de muchos acontecimientos y de aconteceres, y de ello se trata. En el libro, al parecer, habrá una parte de análisis político de lo que hoy ocurre en España, y por supuesto no faltará un repaso a sus muchos años de actividad como diputada, eurodiputada, alcaldesa y ministra... ¿Que si lo contará todo con pelos y señales? Pues conociéndola... todo lo que pueda y más. Su vida ha sido (y es) muy intensa y por eso el libro también lo tendrá que ser. Está muy ilusionada, sobre todo porque le ha gustado, y no poco, la confianza que los editores han puesto en ella... ¿Qué si hay quien saldrá malparado? No hay que ser muy listos para vaticinar que, como todo en la vida, habrá cosas que gustará a unos y que disgustará a otros, pero lo que sí se puede afirmar es que será muy sincera, muy clara, muy como es Celia Villalobos, por cuestiones de 'fidelidad' para con la editorial, no quiere adelantar nada de lo que va a decir en el libro, aunque habrá, sin duda, importantes revelaciones.

Cualquier etapa de la vida de Celia tiene momentos extraordinarios y también muy duros. ¿Quién sale mejor o peor parado en su libro? Lo dicho, no quiere adelantar nada. Habrá que esperar posiblemente a las Navidades para responder a estas cuestiones, porque es en la fecha en la que parece saldrá a la calle. «Sé que hay mucha gente esperando mis memorias, lo que no sé es si lo hacen con ilusión o con resquemor, pero ya digo que lo que cuento es lo que he vivido ni más ni menos», señala la ex alcaldesa y ex ministra, quien el pasado miércoles 'disfrutaba' de un caluroso día de verano en el Muelle 1. La verdad es que uno tiene ya ganas de leer las memorias de Celia Villalobos. Tiempo al tiempo. No defraudará.

La labor voluntaria y humana que desarrolla Rocío Moya no por ser conocida por muchos deja de ser impactante. Esta malagueña que trabajaba 'cómodamente' en la División Internacional de Unicaja siempre tuvo el deseo de ayudar a los demás. Es, en cierta manera, lo que muchos llaman 'estar insatisfechos con uno mismo', como si faltara algo para la realización personal. Pensó en irse a Honduras a ayudar a los demás, pero un día se cruzó en su vida quien de 2006 a 2009 fue embajador de España en Mozambique, Juan Manuel Molina Lamothe, un sevillano que de niño jugaba en casa de Rocío en sus estancias veraniegas en Málaga. Lo dicho, tras muchos años sin saber uno del otro se encontraron: «Vente a Mozambique. Cuando vengas aquí ya no tendrás ganas de ir a ningún otro lado, te va a cambiar la vida». Rocío, valiente siempre, le dijo que sí que podría ir, pero lo que la convenció plenamente fue el que el embajador le explicara que no viajaría a España en vacaciones porque las iba a pasar en un orfanato mozambiqueño para conocer de forma directa cómo vivían esos niños y la realidad y las necesidades del país en el que representaba a España. Fue entonces cuando Rocío eligió Mozambique, y tal como vaticinó el diplomático, su vida cambió por completo, tanto que desde 2008 va todos los años, y decidió, incluso, dejar su trabajo para dedicarse en cuerpo y alma a su trabajo en pro de los más necesitados en aquel país. Allí es un referente social de primera magnitud, pero ella no lo quiere decir. Ni siquiera desea que se utilicen en prensa fotos con ella como protagonista. Es más, le da casi pudor hablar de lo que hace. Y hace mucho, muchísimo. Cuando va a aquel país se hospeda en orfanatos, los mismos que ha mejorado muchísimo con su actuación y su labor, beneficio que no sólo queda en los centros en sí, sino en las aldeas cercanas a los mismos. Allí Rocío colabora muy de cerca con las Hermanas de la Caridad de San Vicente Paúl, «que fueron las primeras en abrirme su casa y sus corazones... Ellas dan su vida en un pequeño hospital (atienden sobre todo a enfermos de sida, tuberculosis y malaria) en una aldea (Chalucuane) y hacen una labor encomiable, siento una gran admiración por ellas», afirma. Rocío Moya, cada año, hace una exposición de fotos en el hotel Molina Larios para mostrar 'parte' de su Mozambique, porque aunque ella no puede entender cómo nos quejamos aquí por cualquier cosa banal, tampoco desea transmitir la miseria, la pobreza y las necesidades de quienes viven con menos de lo mínimo, «por pudor, por respeto a su propia tragedia». No es fotógrafa ni escritora, pero ha publicado un libro con fotos maravillosas titulado '10 años de la mano', y lo ha hecho como todo con su corazón. Que nadie se equivoque, que Rocío no es una 'rica con mandil', en afortunada definición de un conocido escritor sobre quienes con fortuna limpian su conciencia haciendo una obra benéfica al año... Para nada. Las madrinas de su libro han sido Carmen Posadas y Elena Barraquer. Elena, también suele viajar a Mozambique donde opera de cataratas y de otros problemas oculares a los que jamás pensaron en tal oportunidad, y vive y duerme en los orfanatos donde lo hace Rocío, con los niños que menos tienen, a los que dan amor y cariño, lo que no tiene precio. A Elena la llaman 'La luz de África', pero Rocío no desvela cómo la conocen a ella. «Lo dejé todo aquí por trabajar para los que menos tienen, pero es lo que más me aporta». Feliz por las ayudas de Fundación Unicaja y otras instituciones y organismos, así como de cientos de malagueños anónimos, ahora espera recuperarse de una lesión de rodilla para volver al país que la ha cautivado y que le cambió la vida. Si quieren participar en sus proyectos, a través de Fundación Mozambique Proyectos Rocío Moya, una ONG a la que está vinculada, pueden hacerlo. Y Rocío sigue queriendo el anonimato: «Yo no quiero salir». Pues aquí está. Gestos como el suyo merecen la pena salir a la luz cuantas más veces mejor. Ya vale como ejemplo.

Se ha convertido en uno de los juegos del verano. 'La oca loca', una adaptación del popular juego por parte de la conocida empresa confitera malagueña Tejeros en honor y promoción de la 'torta loca', un referente de las gastronomía malagueña, como afirma, orgulloso, Manuel Ruiz, quien recuerda que tan popular dulce nació casi de casualidad creado por un futbolista del Málaga que trabajaba como pastelero en la referida empresa. Fue Eduardo Rubio quien dio forma al dulce a base de hojaldre, crema pastelera y glaseado color naranja allá por la década de los 50 del pasado siglo. ¿El nombre de loca? Porque había una canción de moda en 1954 que se titulaba 'A lo loco', y Eduardo la escuchaba una y otra vez en el obrador donde paría el famoso pastel, 'marca' tan malagueña hoy como los boquerones o el 'palodú'. Precisamente elementos simbólicos de Málaga conforman las 63 casillas de 'La oca loca', El juego está cargado de detalles malagueños, desde los museos de la ciudad hasta personajes como Chiquito de la Calzá o 'el gordo' de Cervezas Victoria, pasando por los merenderos, el Jardín de La Concepción o las obras del Metro de Málaga... Y al final, las tortas locas. Ideado por Manuel Ruiz Tejeros junto al ilustrador Alejandro Villén. La verdad es que está la mar de divertido. Con el apoyo de Sabor a Málaga, el juego de 'La oca loca' es una de las grandes sorpresas del verano, y las fichas son 'loquitas'. Gran idea.

Los próximos 'Horizontes', en agosto... Disfrutemos de lo que tenemos y de dónde vivimos.