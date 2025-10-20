Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JOSÉ IBARROLA
La tribuna

Melancolía

La he notado, sobre todo, en las personas mayores que empiezan a perder las ilusiones juveniles, plantearse el futuro cercano y recordar a los amigos ausentes

Baltasar Cabezudo

BIÓLOGO

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

Comenta

A las aladas almas de las rosas

del almendro de nata te requiero,

que tenemos que hablar de muchas cosas,

compañero del alma, compañero

Elegía ( ... Miguel Hernández, poeta)

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  2. 2 Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga
  3. 3

    Una sentencia avala la remodelación de la estructura de la Gerencia Municipal de Urbanismo en Málaga
  4. 4 Cambio de hora en octubre: cuándo habrá que modificar los relojes para el horario de invierno
  5. 5

    Nuevo centro comercial para Málaga: el proyecto en el suelo de Salyt encara su aprobación definitiva
  6. 6

    Marbella aumenta su población en 600 personas al mes y rebasa ya los 172.000 habitantes
  7. 7

    André Rieu, el rockstar de la música clásica con millones de seguidores: «Soy un tipo normal»
  8. 8 Aíslan a un preso por tocarse los genitales delante de la doctora de la cárcel
  9. 9

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  10. 10 Estas son las clasificaciones de la 45° Carrera Urbana Ciudad de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Melancolía

Melancolía