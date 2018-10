LO MEJOR, AL FINAL

Anoche, antes del partido, el Unicaja parecía claro favorito en su enfrentamiento con el Tecnyconta Zaragoza. Luis Casimiro dio la impresión de entenderlo también así y se permitió el lujo de incluir en su primer quinteto a Dani Díez. Los jugadores, en esa misma línea, no ponían en defensa ni la mayor concentración ni el máximo esfuerzo. Como en esta exigente Liga Endesa no se pueden hacer regalos, el cuadro visitante se fue por delante con comodidad y el técnico local tuvo que empezar enseguida a mover su banquillo. La lucha de suplentes empezó a cambiar el rumbo del partido, aunque el cuadro aragonés, que utilizó por momentos una defensa zonal, entró al segundo cuarto con cinco puntos de ventaja. La defensa local seguía sin funcionar y Casimiro tuvo que ordenar el retorno rápido de Lessort y Salin para aminorar el ritmo de anotación visitante, que empezaba a dispararse. Tanta búsqueda de remedios defensivos afectó también al ataque local, que no llegaba a la canasta rival con la facilidad de otros días.

Tras el descanso, el Unicaja necesitaba encontrar el equilibrio entre ataque y defensa, para ello situó a Fernández como base y Waczynski como escolta. La lucha directa entre el base madrileño y McCalebb marcaba los compases fundamentales del baile. Poco a poco, Fernández, con mejores músicos en su orquesta, fue inclinando la balanza a su favor. A destacar, la labor de Shermadini como solista principal. Bastó que el conjunto malagueño mejorara claramente su defensa, no sólo para dejar al rival en 14 puntos en el tercer acto, sino también para sumar 28 a favor, ya que la característica de juego continuo en un rectángulo de sólo 28 metros de largo hace que en el baloncesto, lo que ocurre en una canasta, influya de manera decisiva en lo que, enseguida, puede ocurrir en la otra.

La ventaja conseguida por el Unicaja actuó como impulso definitivo para que sus jugadores y con ellos el público se divirtieran en último cuarto, además de confirmar el debut de Pablo Sánchez, todo un subcampeón de Europa de 16 años y una de las grandes esperanzas de la factoría de Los Guidos.