José Ibarrola

Los médicos no pueden parar el genocidio, los líderes mundiales sí

Los gobiernos tienen la obligación moral y legal de detener las atrocidades en Gaza

PAULA GIL. PRESIDENTA DE MÉDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

Más de un millón de personas recibieron la orden de evacuar Ciudad de Gaza antes de una ofensiva terrestre israelí. Para muchos -personas ancianas, enfermas, ... embarazadas, heridas- escapar es imposible. Quienes logren huir lo harán bajo bombardeos y, si sobreviven, llegarán a zonas superpobladas en el centro y sur de Gaza, sin seguridad ni recursos básicos. Una población agotada tras casi dos años de violencia extrema se enfrenta ahora a una nueva catástrofe.

