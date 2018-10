Médicos en huelga

Cuando la confianza se rompe es muy difícil restablecer los lazos que quedaron cortados. Eso es lo que sucede en la relación de la Consejería de Salud y el SAS con los médicos de atención primaria de Málaga. Tras varios años de recortes, escasez de contrataciones, empobrecimiento de la atención y falta de tiempo para ejercer la medicina con la dignidad que se merece, en los facultativos de los centros de salud han crecido el desencanto, la frustración, el malestar y la impotencia en el mismo grado que han descendido los recursos, las sustituciones de profesionales y los incentivos en el desarrollo de su labor. Todo ello se resume en una palabra: decepción. La percepción de no estar recibiendo el apoyo que se merecen por parte de los que mandan en la sanidad pública andaluza ha hecho que lo que era una pequeña bola de nieve, con el paso del tiempo, ha desencadenado un alud imparable. La consecuencia es la huelga que desde ayer llevan a cabo médicos de familia y pediatras de atención primaria de Málaga. Salud no supo o no quiso hacer caso a las reivindicaciones de los facultativos cuando aún había posibilidad de alcanzar un acuerdo razonable. Cuando intentó frenar los paros y ofrecer algunas mejoras ya era tarde para casi todo, menos para darse de frente con la indignación y la desilusión de unos médicos que se sienten ninguneados y que necesitan ver para creer. Las promesas, como sabe cualquier político medianamente curtido, están para incumplirlas o para cumplirlas solo a medias. Por eso, los facultativos de los centros de salud no se fían de que los puntos recogidos en la estrategia para la renovación de la atención primaria, un documento con el que la Consejería de Salud trata de demostrar su intención de poner fin a una etapa oscura, se vayan a convertir en una realidad incuestionable.

Aquí pasa lo del cuento de Pedro y el lobo. Tantas veces mintió Pedro sobre la llegada del lobo que cuando su presencia fue de verdad nadie lo creyó. Ignoro cuánto durará la huelga de médicos. Todo dependerá de la capacidad de los que negocien en nombre de Salud y de la autonomía que tengan parar aceptar las peticiones que les ponga sobre la mesa el Sindicato Médico de Málaga. El conflicto, más tarde o mas temprano, debe resolverse. Esperemos por el bien de todos, especialmente de los pacientes, que el diálogo entre las partes sea fructífero. Como los facultativos reclaman cuestiones justas, Salud tiene una excelente oportunidad para confirmar que su interés de mejorar la atención primaria es cierto.