Mayoría sin mayoría

Gobernar en el alambre, sin Presupuestos y con socios amenazantes no constituye una forma homologable de hacerlo

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El presidente Sánchez avanza hacia el segundo aniversario de su turbulenta investidura, amarrada a cambio de la ley de amnistía pactada con los líderes del ' ... procés' independentista catalán, felicitándose de que su Gobierno sea uno de los más «estables» de Europa pese a los cada vez mayores escollos para articular la mayoría que permitió que su tercer mandato echara a andar. Se trata de una jactancia que se apoya en que la legislatura que siempre se ha dado por moribunda ha traspasado ya su ecuador, en el casi medio centenar de leyes aprobadas en estos dos años y en la imposibilidad, por ahora, del PP de Alberto Núñez Feijóo de forjar una moción de censura que permitiera desalojar a Sánchez de La Moncloa. Pero se trata de un relato que obvia que el Gobierno sigue mostrándose incapaz de aprobar los Presupuestos, la prueba de la credibilidad y fortaleza de un proyecto político; con la anomalía añadida de que las Cuentas vigentes fueron refrendadas por unas Cortes que no son las actuales. Y que también obvia que ir sacando adelante iniciativas 'in extremis', con concesiones tras negociaciones extenuantes con los socios o fiándolo a que a éstos les invada el vértigo a ver sumados sus votos a los del PP y Vox, supera el umbral lógico de las dificultades en un Parlamento tan fragmentado como el presente. Porque gobernar sobre el alambre no constituye una forma homologable de gobernar.

