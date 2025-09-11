El mayor incordio de los dictadores, los periodistas

Está de moda perseguir a los periodistas incómodos. Son un incordio para consumados dictadores y ultras que no resisten la verdad, ni un periodismo riguroso, ... veraz y objetivo, sin dar pábulo a los bulos, a las medias verdades. Utilizan las redes fecales para el insulto, la provocación, el odio y la incitación a la violencia. Llegar a las manos empieza a asustarnos a quienes ejercemos esta digna profesión dignidad. Lo peor es cuando se cobran vidas, como en Gaza. No es la primera vez y, por desgracia, me temo que no será la última, que escribo sobre periodistas asesinados en Gaza, con el pecho atravesado por balas. Ya van 240 trabajadores de la información que el genocida Netanyahu se ha cargado, cinco de ellos en los últimos días.

Llevar en el pecho el indicativo de 'press' es servir de tiro al blaco para los guerreros israelitas, sin importarle que estuvieran trabajando en los bajos de un hospital. Asesinar al mensajero es la orden de Netanyahu en un intento se silenciar el horror y las espeluznantes y estremecedoras imágenes de la sociedad gazatíe asolada por la hambruna, las balas, las bombas; con guerrilleros prestos a apretar el gatillo para cercenar vidas, destrozar familias enteras y hundir en la miseria a todo un pueblo y, delante porque en ello le va la vida, un presidente de Gobierno, imputado por corrupción, condenado por malversación y que tiene la habilidad de reírse del mundo entero sin mover una ceja, con cara de poker. Este presidente estará en la más macabra historia por tener sobre sus espaldas la muerte de más de sesenta mil gazatíes, la mayoría niños y mujeres.

Ser periodista en Gaza es ganarse la muerte si se quiere informar con rigor, honestidad y contar, con imágenes, el horror de una guerra en el que las bombas a diario destrozan miles de vidas o por hacer llegar a la opinión pública mundial los gemidos y gritos de quienes están a las puertas de la muerte o de niños desnutridos, en sus huesos, demacrados y débiles, incapaces de sentarse y pedir ayuda, con los ojos suplicantes de amor y comida, con la desesperación de sus madres que claman por un pedazo de pan y un vaso de leche. Y esto es lo que no quiere Netanyahu: que haya periodistas que lo transmitan al mundo entero. Asesinar al mensajero. Como para el nazi Goëbells no hay más peligro para nazis y fascistas, tal cual Netanhayu y demás socios, que un periodista libre y honorable.

Escribir de periodistas y trabajadores de la información asesinados en Gaza no me hace olvidar el entorno general el que suceden estos hechos, sino todo lo contrario. Día a día son asesinados civiles gazatíes ante la protesta general de una parte de la sociedad española y en el mundo entero. Pero son palabras, pancartas y manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino, pero nada más. Cuando ha habido intentos de que se prohíba la particpación de Israel en eventos deportivos ha sido desechado y cuando se ha pedido la ruptura relaciones comerciales de Europa con Israel, también.

Y no digamos cuando desde numerosas asociaciones y partidos se haya pedido terminar con los apoyos sociales y militar a Israel, propuesta caída en saco roto. Las palabras y las propuestas no terminan con el genocidio, con la hambruna y la cruel actitud de Netanyahu y su gobierno de ultras que siguen riéndose del mundo entero y cada vez con más virulencia. El asesinato de periodistas, dijo del presidente sionista, fue un error. Nadie lo cree. Es tal su cinismo que incluso llega a proclamar su respeto por la información y, quizás, por ello sigue impidiendo la entrada de periodistas en Gaza, en la zona de guerra. Peor aún es que el presidente de Estados Unidos, mr. Trump, copartícipe del genocidio, en un ejercicio personal de calculada sinvergonzonaría, haya dicho que no quiere ver las imágenes de los asesinatos, de periodistas y trabajadores del hospital aesinados. Propio del presidente Trump que, incluso, tiene la osadía de pedir a sus legionarios, entre los que hay algunos políticos de extrema derecha, populistas, fascistas y nazis en España y en Europa, que muevan los hilos para que se le conceda el honor de ser considerado Premio Nobel de la Paz.

¡Tendrá caradura!

Las gravísimas violaciones de derechos humanos en Gaza y Cisjordania son la evidencia más dolorosa de la incapacidad de la democracia para detener el genocido y asiste impasible, además, a la ocupación total de Gaza, a borrar y anular a los derechos del pueblo palestino a vivir como pueblo, normalizando la guerra total hasta su aniquilación. Y yo me pregunto: ¿Podrá el pueblo israelita detener esta escalada de la guerra del genocidio? ¿Habrá ciudadanos, colonos los llaman, capaces de levantar sus casas, su presente y futuro sobre los huesos de los miles de gazatíes asesinados? Visto lo visto y a tenor de lo que afirman los ultraortodoxos que mandan en Israel me temo que sí.