José Ibarrola
La Tribuna

El mayor incordio de los dictadores, los periodistas

Juan de Dios Mellado Morales

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

Está de moda perseguir a los periodistas incómodos. Son un incordio para consumados dictadores y ultras que no resisten la verdad, ni un periodismo riguroso, ... veraz y objetivo, sin dar pábulo a los bulos, a las medias verdades. Utilizan las redes fecales para el insulto, la provocación, el odio y la incitación a la violencia. Llegar a las manos empieza a asustarnos a quienes ejercemos esta digna profesión dignidad. Lo peor es cuando se cobran vidas, como en Gaza. No es la primera vez y, por desgracia, me temo que no será la última, que escribo sobre periodistas asesinados en Gaza, con el pecho atravesado por balas. Ya van 240 trabajadores de la información que el genocida Netanyahu se ha cargado, cinco de ellos en los últimos días.

