El máster de los chinos

Unas semanas atrás intervine como conferenciante en la inauguración de un máster en la Universidad Complutense y todavía no se me ha borrado la sorpresa que sentí al entrar en el aula: muchos de los estudiantes, probablemente la mayor parte, eran orientales. Estoy acostumbrado, y me encanta que sea así, de ver estudiantes extranjeros entremezclados con los españoles. Creo que es una combinación interesante para ambos.

Pero la presencia excepcional de alumnos asiáticos -enseguida me informaron que prácticamente todos eran chinos- reconozco que me resultó extraña. «Vienen por centenares -me explicó enseguida un profesor-. Se ve que nuestras universidades son apreciadas y están de moda en China. Porque no es únicamente esta la que cada año cuenta con más». «Y -pregunté- ¿hablan español, el suficiente para seguir las clases?». «¡Qué va! -me respondieron-. Intentamos que nos entiendan».

Soy consciente de que hablo de prisa y en la charla hice un esfuerzo para acortar las frases y matizar las ideas con la esperanza de que aquel grupo de estudiantes que observaba que me escuchaban con atención pudiesen seguirme. La segunda sorpresa llegó con el turno de preguntas que se abrió al final. Tras un par de cuestiones formuladas por alumnos españoles o latinoamericanos, se levantó una muchacha china y me formuló la suya en inglés.

En un inglés macarrónico y embarullado. Me costó mucho comprender lo que de verdad quería preguntarme. No mostré asombro. Y cuando empecé a responderle, la directora del master, me advirtió: «En español, en español. Es un máster en español». Evidentemente, la estudiante no debió enterarse de nada de lo que intenté explicarle. Al terminar vinieron algunos a saludarme de forma muy educada, pero comprobé que su conocimiento de nuestro idioma apenas era básico.

Mi curiosidad se desbordó en preguntas a los profesores que me acompañaban. Parece que los máster en universidades españolas están de moda en China, lo que no está claro es si se trata de verdadero interés cultural, profesional o simplemente se trata de poder exhibir un título de una Universidad europea. Lo cierto es que son muchos los estudiantes chinos que cada curso vienen a España a hacer algún máster. Son hijos de familias pudientes.

«Por lo menos aprenderán bien el idioma», comenté. «Pues algo -me respondieron-. Pero poco, porque se pasan el tiempo hablando entre ellos. Les cuesta mucho y se mezclan poco. Lo que sí hacen religiosamente es presentar puntualmente los ejercicios y las tesinas que se les encargan». «¿En castellano?», pregunté de nuevo. «Claro, no puede ser de otro modo. Y, aunque eso no lo podemos demostrar, es evidente que muchos de ellos no las escriben. Pagan a quien se lo hace. Hay organizaciones que además de facilitarles los trámites se las escriben por 500 euros».