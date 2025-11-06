Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alex 0'Dogherty con las cinco personas que aparecieron en su espectáculo. Instagram

Cinco personas en la sala

¿Qué haces cuando solo van cinco personas a ver la obra que estrenas en una sala? ¿Te lo callas o lo cuentas en tus redes sociales?

Marta San Miguel

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:24

Comenta

¿Qué haces cuando solo van cinco personas a ver la obra que estrenas en una sala? ¿Te lo callas o lo cuentas en tus ... redes sociales? La pregunta puede resultar obvia, sin embargo, la actualidad a veces nos regala momentos inesperados que dan pie a repensar lo que consideramos una norma. La pasada semana, el actor Alex O'Dogherty presentó en Bilbao su documental 'De todos lados un poco. Un viaje a través de los orígenes', un trabajo de investigación sobre la procedencia de su apellido, iniciado por su padre cuando era pequeño, y que acaba indagando en la identidad, la historia migratoria y nuestra necesidad de movimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  2. 2 Aemet actualiza la alerta naranja en Málaga y reduce las horas activa
  3. 3 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  4. 4

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  5. 5 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana
  6. 6 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente
  7. 7 Aemet desactiva el aviso naranja por lluvias tras dejar casi 30 litros en Málaga
  8. 8 El Supremo condena a prisión a un trabajador que falseó un parte médico para alargar un día su baja laboral
  9. 9 Detenidas 4 personas por disparar, atropellar y agredir brutalmente a un camionero para robarle en Almería
  10. 10 Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cinco personas en la sala

Cinco personas en la sala