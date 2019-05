Marivox Conozco a varios homosexuales que me dicen que han votado a Vox y quieren seguir haciéndolo TXEMA MARTÍN Martes, 21 mayo 2019, 08:09

En los últimos meses he sido testigo de un fenómeno novedoso y, cuando menos, llamativo: he conocido a varias personas homosexuales que me han reconocido que han votado a Vox y que tienen intención de seguir haciéndolo. De esta experiencia personal debo extraer que no son los únicos. Tampoco espero que haya un ejército de lesbianas votando a la ultraderecha, pero ya hace tiempo que en esta vida todo me parece posible. Hasta ahora, cuento con el valioso testimonio de cuatro gays que votan a Vox y que, lejos de ocultarlo, se vuelven locas por sacar el tema de conversación, arruinando comidas y salidas nocturnas. Serán una minoría, pero me asusta que la conversión de un gay a votante de Vox sea algo que pueda empezar a contagiarse como una gonorrea o como las ladillas.

Supongo que para entrar en la provocación y que yo termine planteándome con qué amistades me estoy juntando, uno de los motivos que me dan es la celebración del Orgullo. Muestran su percepción de que en el desfile está desvirtuado y que se producen 'obscenidades' que no deben hacerse en público o 'delante de niños', condenando su propia condición a la invisibilidad. A estos cuatro me los imagino en el Orgullo santiguándose como curas delante de una minifalda en la España de los 60.

Conscientes del fenómeno, en Vox pasan de puntillas por la cuestión homosexual en un preocupante pacto de silencio. Sí censuran la existencia de un 'lobby gay' y aseguran que están en contra del matrimonio y de la adopción, que no es poca cosa, pero se escudan en eso de que «el Estado no tiene que meterse en la cama de la gente». En el fondo, cabe pensar que el hecho de que haya miembros del colectivo LGTB que son abiertamente 'voxeros' es un triunfo de la normalización y de que el colectivo tiene ya una presencia notable en todos los sectores de la sociedad. Me preocupa, eso sí, la certeza de que los derechos son reversibles o que pueda aflorar la discriminación de manera impune. En España se está produciendo un aumento de las agresiones e incidentes de odio motivados por la orientación sexual o la identidad de género, más de 600 al año, y cada una de ellas nos señala que quedan muchas cosas por hacer.

No puedo poner en duda que dentro de Vox haya gente decente porque en todos los partidos puede uno encontrarse lo mejor y lo peor de cada casa. Asumo que hay homosexuales homófobos del mismo modo que hay mujeres machistas o negros que están en contra de la inmigración. Todo el mundo tiene derecho a votar a quien le salga de la papeleta, estaría bueno. Sí les animo a reflexionar con quién están compartiendo su voto porque es un hecho que entre los votantes y candidatos de ese partido hay trazos de odio puro y duro. Al final, la impresión que me queda es que estos cuatro van a terminar votando lo mismo que gente que quiere partirles la cara. Es para hacérselo mirar.