EN 1998 y 1999 publicó Oscar Carrascosa en la revista Cilniana dos artículos centrados en la literatura de Marbella, un reto difícil dado que su estudio «se enfrenta con diversos obstáculos. El primero es sin duda la escasez de escritores» y otro, el vacío bibliográfico documental de los archivos locales. A pesar de este pesimismo, sus investigaciones le permitieron encontrarse con dos marbelleras decimonónicas que consiguieron publicar sus obras en una época en que la mujer carecía de oportunidades. Es por ello que la mayoría de las veces ocultaran su identidad para no ser objeto de burla ante una sociedad que menospreciaba a toda aquella que no se ocupara exclusivamente del hogar y la familia. Con este pensamiento generalizado resulta fácil comprender el elevado porcentaje de analfabetas de aquellos momentos, ya que la escuela estaba poco valorada y subordinada a otras necesidades, por lo que sólo accedían a ella quienes contaban con una saneada economía.

Hacia la segunda mitad del siglo XIX se observa un incipiente cambio en las mentalidades de nuestro país y una cierta apertura hacia la mujer que, aprovechando esta circunstancia, rompió la rigidez del sistema. En esta época se produce un considerable incremento de escritoras que manifestaron públicamente sus tendencias literarias, aunque también encontramos algunas que no lo consiguieron, ya que «la mayoría de las mujeres acudieron a la literatura no por motivos económicos, sino que, para ellas, escribir suponía una vía de escape para sus sentimientos», escribe Amparo Quiles. Estas escritoras provenían de la burguesía en cuyos círculos estaba bien visto que las damas escribieran versos, no para expresar su estado anímico sino como un entretenimiento.

En el primero de sus artículos, Carrascosa nos «descubría» a Juana Luna, cuya existencia conocí en una de mis visitas al archivo Díaz de Escovar de Málaga cuando buscaba referencias bibliográficas sobre Marbella, y Trini, su eficiente archivera, puso en mis manos un librito publicado en 1898 por don Narciso. Su extenso título, «Galería literaria malagueña: apuntes para un índice bibliográfico relativos a escritores hijos de esta provincia, residentes en ella o que han escrito respecto a la misma», ofrecía múltiples posibilidades. En él aparecía Juana, si bien con una información muy escueta, limitada a decir que «nació en Marbella. Escribió bellas poesías y cantares, algunos de los cuales vieron la luz en 'el Ateneo' (1890)». Ninguna otra reseña que pudiera acceder a la, por entonces, misteriosa poeta.

Digo hasta entonces porque no valoré aquella información hasta que Óscar escribió «Juana Luna. Poetisa decimonónica marbellera», con una serie de datos inéditos sobre esta escritora, que no había nacido en Marbella sino en Monda, de donde había llegado en 1876 con cuatro años de edad. Pertenecía a una familia relativamente acomodada que, al menos en 1890, vivía en el número seis de la calle Nueva -la misma casa en que nació Vigil de Quiñones- junto con su padre, Cristóbal Luna Rodríguez, y sus tres hermanos. Se supone que era huérfana, pero ignoramos si el fallecimiento de su madre se había producido antes o después del cambio de residencia.

A los 18 años comienza a publicar su poesía, fecha muy temprana para la costumbre del momento ya que, según María Isabel Jiménez Morales, no era muy alto el porcentaje de mujeres que publicaban sus creaciones antes de cumplir los veinte años. Los estudiosos de la literatura decimonónica resaltan la innegable belleza de sus composiciones, que debieron girar en temas y motivos propios del folclore andaluz. Entre sus trabajos impresos destaca «Cantares», un género muy apreciado por entonces que facilitó una nueva percepción de lo popular.

La otra escritora es Concha, que publicó en 1890 y sustituyó su apellido por el alias Marbella, acaso porque sus circunstancias personales la obligaron a ocultar su identidad o por temor al qué dirán. He vuelto a leer el artículo y de él intuyo que las causas de este anonimato pudieron deberse a una vida frustrada y centrada en sus hijos, pero sólo son hipótesis que comparto con Carrascosa, que buscó en los censos tratando de identificarla, sin conseguirlo.

No cabe ninguna duda de que la poesía de Concha, su carácter intimista y melancólico, fue a mi entender la causa de que Narciso Díaz de Escovar la reclamara para colaborar en Ateneo y que ella correspondiera a su llamada enviando nuevas obras que, quienes estén interesados en conocerlas sin desplazarse a Málaga, pueden encontrar en el número 12 de Cilniana.

Es de lamentar la pérdida del corpus literario de estas mujeres que, con toda probabilidad, estuvieron destinados a permanecer ocultos en espera de que sus autoras encontraran medios para difundirlos, posiblemente en la revista Ateneo, que, además, contaba con muchos suscriptores en «una Marbella falta de publicaciones periódicas en esas fechas pero no de autores y lectores», apostilla Carrascosa.