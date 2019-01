¿QUÉ MAL HA HECHO MARBELLA PARA EL NINGUNEO QUE PADECE? El cercanías de Fuengirola es uno de los trenes más rentables de España. JAVIER RECIO Domingo, 20 enero 2019, 00:52

No se sabe muy bien qué es lo que tiene Marbella, que todo el que llega a La Moncloa la ningunea. No tiene suerte la localidad costasoleña. Los Presupuestos Generales del Estado presentados esta semana le han vuelto a dar un bofetón a la que sin duda es su gran reclamación: la llegada del tren allí, bien como cercanías, bien como alta velocidad, bien como de altas prestaciones o bien de lo que sea. Pero que sea algo. Que a día de hoy no lo es. Se han vuelto a cachondear de la ciudad más grande de España a la que no llega el ferrocarril. Es la única del país de más de cien mil personas que no tiene tren. Ya está bien de poner una limosna en las cuentas públicas para pagar los estudios de la llegada del tren a Marbella, que acumula años y años. Se ve que se lo tienen que estar estudiando de memoria, porque no se entiende de otra manera que se esté tardando tanto tiempo en algo que se puede hacer por la vía rápida. Eso sí, siempre y cuando haya voluntad política. Que se ha vuelto a demostrar que no la hay.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha seguido la estela del engaño del Gobierno de Rajoy, que estuvo prometiendo año tras año que sería el definitivo para el impulso de esta obra y nunca lo hizo. Por eso no deben sacar pecho los diputados del PP en este sentido. Ni la propia alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, que no se mostraba tan reivindicativa cuando los que ajustaban las cuentas públicas eran los de su partido. Y qué decir de los socialistas, con Miguel Ángel Heredia a la cabeza, que estaba un día sí y otro también reclamando la llegada del tren no ya a Marbella, sino de Vélez a Estepona. Y el más rápido de todos. Por favor, no se rían más de la gente. Respétenla. Que hay miles de personas esperando esta infraestructura. En concreto casi 150.000 residentes. Es inaudito que un núcleo de población como éste tenga tanto desamparo por parte de los sucesivos gobiernos que ocupan el Palacio de La Moncloa. Sin contar con los miles de turistas que llegan cada año a esa zona, que incluye también Mijas y con un poco de suerte Estepona, que también se ha convertido en uno de los grandes municipios de la provincia. El éxito de ocupación estaría asegurado, como ocurre con el cercanías de Fuengirola, uno de los más rentables de España.

¿Qué ha hecho mal Marbella para merecer esto? ¿Cuál ha sido su pecado? Quizá hay un prejuicio contra este municipio, al que se puede ver como un refugio de ricos, que por cierto, también son personas sujetas de derechos, no solo de obligaciones tributarias. Pero esta imagen es totalmente falsa, porque Marbella no está entre las 500 localidades con la renta por habitante más alta de España. El paro supera el 17%, o sea, que se está muy lejos de alcanzar el pleno empleo, que se sitúa en el 5%. Es una gran ciudad con gente de clase media, a la que no se le puede seguir castigando de esa manera.

Quizá juegue en su contra la nefasta etapa del gilismo, que tan mala fama dio a la localidad. Pero fue precisamente el pueblo el más castigado por ello. El Ayuntamiento sufrió un saqueo en toda regla, con el consiguiente perjuicio de sus vecinos. Quizá haya que plantearse por qué surgió ese fenómeno populista. Es muy posible que la situación de abandono institucional hacia la ciudad tuviera parte de culpa. Lo triste es que la situación no ha cambiado desde entonces, porque Marbella nunca ha estado mimada ni por el Gobierno ni por la Junta de Andalucía, pese a lo que aporta al PIB provincial, regional y nacional. Lo lamentable es que en 2019 todavía se esté debatiendo sobre la llegada del ferrocarril a la localidad costasoleña, cuando quizá lo más lógico es que a estas alturas se estuviera debatiendo si Marbella merece tener un aeropuerto como tienen otros destinos turísticos punteros del mundo que no son capitales de provincia. Pero eso sería mucho pedir.