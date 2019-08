Marbella central

Seguramente sea algo que suceda en la mayoría de los países. Se suele considerar que lo que pasa en la capital es de vital interés para todo el mundo. Posiblemente por eso, la mayoría de los vecinos de todos los municipios de España, que no suelen pisar Madrid en todo el año, llevan meses siendo informados por encima de sus necesidades acerca de la polémica de Madrid Central, el conjunto de medidas adoptadas por el anterior gobierno municipal para combatir la polución mediante restricciones al tráfico rodado y que el actual parece muy interesado en desmontar, sin que se alcance a entender muy bien por qué.

Aunque no se sepa exactamente con qué objetivo, el tráfico en Madrid suele ser un asunto del que el resto de los españoles son exhaustivamente informados, bien sea por la contaminación que genera, bien porque alguien habrá entendido que para un vecino de Bolullos par del Condado o de Atajate reviste esencial importancia conocer a qué horas las principales calles de la capital están colapsadas.

Pues bien, ha llegado la hora de hacer una modesta contribución a esta información esencial para todos los españoles, vivan donde vivan. Circular por Marbella en agosto permite dar con la tecla sobre los motivos por los que en Madrid hay problemas de tráfico. La causa son los conductores madrileños.

Hay quienes consideran privilegiados a quienes vivimos en Marbella. Si eso es cierto, habría que matizar que hay un mes en el que el privilegio muta en calvario. Ese mes es agosto, cuando el cuidado de la propia salud y del equilibrio emocional aconseja abandonar la ciudad y dejársela entera a los visitantes.

En agosto, afortunadamente, Marbella se llena de turistas y junto con los turistas llegan, como efecto colateral, los coches de los turistas. En Marbella, se sabe, los coches de los turistas son grandes, potentes y caros, y una buena parte de los conductores de los coches grandes, potentes y caros suelen ser pelín prepotentes. Aparcan en doble fila porque, oiga, están de vacaciones, van con prisas nadie sabe bien a dónde y las normas acerca de adelantamientos no parecen estar hechas para ellos. La prudencia aconseja cambiarse al carril de la derecha cuando vienen por detrás porque amenazan por pasarlo a uno por encima si la maniobra no se hace con la premura exigida.

Hay zonas de Marbella donde este tipo de conductores suelen concentrarse y no estaría mal que el Ayuntamiento se planteara, para los meses de agosto, implantar algo así como un 'Marbella central' que invitara a los turistas a dejar el coche en el chalé o en el aparcamiento del hotel. No sólo contribuiría a mejorar el tráfico en la ciudad, sino que también les ayudaría a disfrutar de su sin dudas merecido descanso. Porque, no lo olvidemos, aunque no lo parezca están de vacaciones, relajados, sin que la agenda les marque más obligaciones que una salida al campo de golf, un partido de pádel o un concierto de Starlite. ¿A dónde van con tantas prisas?