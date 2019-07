MARBELLA ANTE EL ALOJAMIENTO DE TROPAS

La semana pasada escribía sobre la preocupación del alcalde Falla por liberar a los marbellíes del alojamiento de tropas, servicio de origen medieval que no fue derogado hasta 1837 y que Felipe V, durante su reinado, llegó a penalizar con un real de vellón por cada soldado sin hospedar. Consistía en la obligación de los vecinos a acogerlos en sus casas, cediéndoles además sus animales de carga para sus desplazamientos. Esta contribución afectaba especialmente a los agricultores y ganaderos, pues tenían que abandonar sus tareas para acompañarlos y recuperar sus acémilas cuando finalizaran el viaje.

Aunque la Guerra de Granada supuso una modernización de los ejércitos de Castilla, los pueblos continuaban sometidos a prestaciones medievales como eran los hospedajes, regulados en 1503 por los Reyes Católicos. En teoría, su distribución correría a cargo de los ayuntamientos, pero la realidad era muy diferente pues, al no existir acuartelamientos donde alojar a tantas personas, la responsabilidad recaía sobre el vecindario al tenerles que facilitar un tercio de su vivienda y ajuar de casa, vituallas a precios razonables y bestias cuando se marchaban, durante dos días como máximo. A cambio, los huéspedes quedaban obligados a devolver la ropa prestada o pagarla en caso de extravío.

Esta normativa se cumplía pocas veces debido a la rapacidad de la soldadesca, lo que ocasionaba fuertes tensiones con los lugareños. Así aconteció en Istán y Ojén, que cedieron «çiertas camas de ropa» para los escuderos guarnicionados en Marbella, «y agora, como se despidieron, diz que las dichas camas están en poder de algunas personas desa çibdad» que se negaban a devolverlas. Esta carga, sumada al descalabro económico que suponía el tener que alimentarlos, generaba un rechazo social hacia estos hombres indisciplinados que abusaban de sus anfitriones. Por ejemplo, amparados en su impunidad militar, no respetaban la prohibición de asentar los reales en sembrados o la tala de árboles. La permisividad de los cuadros dirigentes incrementaba los abusos y aumentaba el desamparo de los campesinos ante su llegada, por su rapacidad, libertinaje y violencia que, al socaire de la fuerza que le brindaban las armas, sembraban el pánico a su paso.

Finalizada la conquista, quedó establecida en Marbella una guarnición de cien soldados «para ayuda della, e su término». Ayuda muy cuestionable pues, acostumbrados como estaban a la guerra y desvinculados de la jurisdicción civil, sus tropelías no conocían límites. Hartos de la impotencia que producían estos desmanes, muchos de los nuevos pobladores se plantearon la posibilidad de mudarse a otra ciudad, por lo que el concejo acudió a la reina doña Juana, para que les resolviera tan penosa situación: «Han fecho e fazen muchos acosos, e delitos, deshonrrándolos [a los vecinos] e tratándolos muy mal. E que a su cabsa, dicha çibdad se despuebla». En esta frase se manifiesta cómo la presencia de los militares afectaba de tal modo la vida cotidiana, que el concejo era incapaz de ponerles freno.

Proponen un plan que podía solucionar el problema: consideraban que para la guarda de la ciudad no se necesitaba tanta gente, pues bastaba con treinta soldados, tres peones y tres adalides que conocieran la tierra, siempre que no fueran vecinos, naturales, ni estantes en Marbella. Con ellos «e con las guardas y escuchas que ay en la costa, la dicha çibdad e su tierra, e la costa, estará mejor guardada», solicitando licencia para construir un habitáculo en la fortaleza «donde se aposentase la dicha gente, e no en otra parte»; una reforma que sería costeada por el pueblo mediante el tradicional sistema de sisa o repartimiento hasta alcanzar los 150.000 maravedíes que costarían las obras.

La propuesta de los marbellíes fue aceptada en mayo de 1514 bajo ciertas condiciones: que se financiara con los medios propuestos, siempre que no afectara demasiado a los vecinos, extranjeros y caminantes «que a ella fueren», y que el dinero recaudado se gastase exclusivamente en la edificación, advirtiéndoles que «se quite la sisa e no se coja ni lleve más», una vez obtenida la cantidad presupuestada.

La sisa consistía en incrementar el precio de determinados productos durante cierto periodo de tiempo, y para su aplicación era imprescindible la aprobación real. Una medida que ayudaba a los consistorios a resolver bastantes imprevistos.

Esta solución no resolvió el problema de la soldadesca pues, en 1564, nuevos altercados evidencian la incompatibilidad del derecho civil y militar. El soldado Villarreal fue encarcelado por resistirse a la autoridad del alcalde de la Hermandad, y su capitán, Gómez Hurtado de Mendoza, lo excarceló por la fuerza «rompiendo las prisiones que tenía». El alcalde mayor decretó la prisión del capitán en la torre del aposento, a lo que este se resistió alegando que el único juez capacitado para juzgarlo, su era el capitán general don Luis Hurtado de Mendoza.