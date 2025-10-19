Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Málaga, olvidada por el Gobierno

Las escaleras mecánicas de la estación de Cercanías del aeropuerto, averiadas desde hace meses, son la triste metáfora del abandono que sufre la provincia por parte del Estado

Manolo Castillo

Manolo Castillo

Málaga

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:25

Málaga no para de crecer y de regodearse en su éxito. Lidera la creación de empleo y de empresas, encabeza el PIB andaluz y atrae ... talento, turistas e inversión extranjera. Cada semana se anuncia un nuevo proyecto tecnológico, un hotel de lujo o una iniciativa cultural que refuerza esa imagen de ciudad en ebullición que tanto deslumbra en el exterior. Pero bajo ese brillo late una paradoja inquietante: el crecimiento avanza casi por inercia, sin el acompañamiento del Estado, sin las infraestructuras que lo sostengan y, sobre todo, sin la atención política que un territorio de esta importancia merece.

