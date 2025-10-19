Málaga, olvidada por el Gobierno

Málaga no para de crecer y de regodearse en su éxito. Lidera la creación de empleo y de empresas, encabeza el PIB andaluz y atrae ... talento, turistas e inversión extranjera. Cada semana se anuncia un nuevo proyecto tecnológico, un hotel de lujo o una iniciativa cultural que refuerza esa imagen de ciudad en ebullición que tanto deslumbra en el exterior. Pero bajo ese brillo late una paradoja inquietante: el crecimiento avanza casi por inercia, sin el acompañamiento del Estado, sin las infraestructuras que lo sostengan y, sobre todo, sin la atención política que un territorio de esta importancia merece.

Las escaleras mecánicas del Cercanías del aeropuerto son, en ese sentido, algo más que un problema técnico: son un símbolo perfecto del abandono institucional de Málaga. Cuatro tramos averiados durante más de ocho meses en la puerta de entrada de la Costa del Sol, el cuarto aeropuerto de España, por la supuesta falta de «piezas hechas a medida». Un relato que roza el esperpento: en pleno 2025, con impresoras 3D fabricando prótesis humanas, resulta que Renfe no encuentra un repuesto para un mecanismo de subida y bajada. Increíble.

Mientras los viajeros cargan maletas por las escaleras fijas o hacen cola ante los ascensores saturados, el presidente de la empresa pública ferroviaria promete que en diciembre estarán reparadas. En diciembre. La escena podría parecer anecdótica si no reflejara un patrón: la lentitud crónica del Estado cuando se trata de invertir, mantener o modernizar equipamientos en Málaga. Abandonadas a su suerte, hay muchas infraestructuras que se deterioran o que, simplemente, se quedan antiguas.

Porque no son solo las escaleras. Son los trenes de Cercanías envejecidos y con horarios de hace treinta años, el eterno proyecto del tren litoral, el colapso energético que amenaza inversiones empresariales porque Red Eléctrica no refuerza sus subestaciones o las obras hidráulicas que nunca se licitan y que, tras las lluvias de la pasada primavera, se han quedado de nuevo perdidas en algún cajón.

Los empresarios lo dicen a las claras: Málaga se juega su futuro si no se actúa ya. El presidente de la Confederación de Empresarios, Javier González de Lara, habla de un «impasse muy preocupante». La capital y la provincia, que han liderado el crecimiento andaluz durante dos décadas, corren el riesgo de quedarse sin impulso si no se proyectan —con fechas y presupuestos reales— las infraestructuras que sostendrán la próxima etapa.

El diagnóstico es compartido por la Cámara de Comercio, el Colegio de Economistas y los Ingenieros de Caminos: las infraestructuras de movilidad, agua y energía llevan más de diez años de retraso. No hay un plan integral para la movilidad metropolitana; la A-7 y la ronda este se saturan a diario y el aeropuerto —con 22 millones de pasajeros y previsión de alcanzar los 36 millones— necesita urgentemente su ampliación. Pero, como recuerdan los empresarios, esa ampliación no se prevé antes de 2031.

Y detrás de todas esas carencias hay un mismo origen: la falta de inversión del Gobierno de España. Tres años de presupuestos prorrogados han paralizado cualquier impulso nuevo. «Esto no es un ataque político, es una realidad —insiste González de Lara—. Las grandes infraestructuras de Málaga dependen del Estado, y hoy no hay ninguna a la vista». La frase duele porque es cierta: ni carreteras, ni ferrocarriles, ni obras hidráulicas, ni energía. Sólo el metro y el tercer hospital, ambos impulsados por la Junta de Andalucía, rompen el desierto inversor.

Mientras tanto, el crecimiento malagueño se sostiene sobre el empuje privado y la iniciativa local. Es la Málaga que emprende, que se reinventa, que atrae talento tecnológico y convierte el turismo en industria. Pero una ciudad no puede vivir eternamente de su resiliencia. La vitalidad empresarial no sustituye las competencias del Estado, ni puede improvisar líneas de tren, ni abrir desaladoras, ni tender cables eléctricos de alta capacidad.

En lo eléctrico, la situación es alarmante: el 92 por ciento de los nodos están saturados, lo que ya limita nuevos proyectos industriales o logísticos. «Nos arriesgamos a un apagón en materia de inversiones», alerta la patronal. Una paradoja cruel: Andalucía es una de las mayores productoras de energía renovable de Europa, pero no tiene red suficiente para evacuarla. Y, otra vez, la culpa es de la inacción del Estado, incapaz de planificar nuevas estaciones o subestaciones.

En lo hídrico, el panorama es igual de indignante. La sequía ha obligado a la Junta a intervenir más allá de sus competencias, con recursos limitados, ante el vacío del Gobierno central. Las grandes conducciones de la Axarquía o del Campo de Gibraltar siguen en el limbo, los trasvases se eternizan y las desaladoras —como la ampliación de la de Marbella o la prevista en la Axarquía— acumulan años de retraso administrativo.

Todo esto ocurre en una provincia que simboliza la transformación de Andalucía. Málaga es hoy una ciudad global, un polo tecnológico y cultural con una marca internacional consolidada. Y sin embargo, cuando uno aterriza en su aeropuerto, lo primero que encuentra son unas escaleras paradas y una excusa burocrática. La metáfora es demasiado precisa para pasarla por alto.

Las escaleras del Cercanías no solo no suben: tampoco bajan. Están ahí, inmóviles, recordando que el progreso malagueño tropieza una y otra vez con el mismo obstáculo: la falta de atención del Estado. Como si Málaga se hubiera convertido en víctima de su propio éxito, condenada a demostrar una y otra vez que merece lo que ya ha ganado por sus propios méritos.

Es cierto que el crecimiento ha sido vertiginoso y que ninguna ciudad puede absorber sin tensiones semejante expansión. Pero eso no exime al Gobierno de su obligación de acompañar con inversiones un desarrollo que beneficia a todo el país. Málaga no pide privilegios sino coherencia: si es el motor turístico y tecnológico del sur, debe tener infraestructuras a la altura.