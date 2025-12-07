Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El machismo también es transversal

Los abusos y agresiones contra las mujeres, sea cual sea su intensidad, se extienden por todos los ámbitos y sólo se pueden combatir si de verdad hay una concienciación colectiva de tolerancia cero

Manolo Castillo

Manolo Castillo

Málaga

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:09

El machismo no entiende ni de siglas ni ideologías. Tampoco de espacios sociales o laborales. Las agresiones y abusos contra las mujeres están presentes en ... todos los ámbitos y se cuelan por las rendijas de la permisividad colectiva. Si asumimos que el feminismo es transversal, también lo son la misoginia y la discriminación de género. La mayoría de las veces empieza por una 'broma' –eso suelen decir– o con una frase, un mensaje o un simple gesto y luego va creciendo hasta convertirse en un insoportable acoso del que es muy difícil defenderse por los prejuicios sociales. La mujer, en muchos casos, acaba dudando de sus propios actos e incluso culpabilizándose. En vez de sentirse en un espacio seguro, percibe habitualmente una respuesta hostil o incómoda. Y más aún cuando hay una relación de superioridad o autoridad por parte de él.

