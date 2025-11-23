Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sr. García .
Carta del director

España, frente al espejo del 25N

La violencia contra las mujeres es tan evidente que cualquier atisbo de negacionismo debe ser respondido con contundencia, lo que no impide reclamar el consenso sobre el feminismo desbaratado desde hace años

Manolo Castillo

Manolo Castillo

Málaga

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

Hay cosas tan evidentes que resulta absurdo negarlas o tan siquiera ponerlas en duda. Una de ellas es la existencia de la violencia contra las ... mujeres, la peor muestra posible de machismo enraizado en nuestra sociedad desde que el mundo es mundo. En estos tiempos, nadie en su sano juicio puede poner en duda que este maltrato, sea físico, psicológico, sexual, económico, laboral, vicario o, en estos tiempos, también digital, es un problema estructural que hay que combatir de todas las formas posibles, empezando por el reconocimiento del problema y bajo el llamamiento global a prevenir, denunciar y erradicar cualquier forma de agresión. Hoy mismo, aquí, amanecemos desgarrados por la muerte en Rincón de la Victoria ayer de una mujer de 60 años a manos de su expareja, que acabó detenido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  2. 2 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  3. 3 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  4. 4 La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero
  5. 5

    El aeropuerto de Málaga reducirá el ruido en numerosas casas de Churriana: «Los cristales retumban»
  6. 6 Una furgoneta envuelta en llamas complica el tráfico en la A-45 en Casabermeja
  7. 7 Detenido un joven de 23 años en Ronda tras una alerta americana por tenencia de pornografía infantil
  8. 8

    Málaga tendrá la primera tienda de España de peluches personalizados inspirada en una mítica marca americana
  9. 9

    Casa Navarra (Mijas): Cocina con fundamento
  10. 10 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur España, frente al espejo del 25N

España, frente al espejo del 25N