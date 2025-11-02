Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las cajas de Manuel Alcántara

El centerario del nacimiento del poeta y escritor malagueño sería un buen momento para poner en valor su legado, hoy encerrado en un piso

Manolo Castillo

Manolo Castillo

Málaga

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

Hay quienes cuentan, entre aquellos que han paseado por el poder y la popularidad, que lo peor de la retirada es cuando el teléfono deja ... de sonar. ¡Ay del que no esté preparado para ello! Manuel Alcántara nunca se vio en esa tesitura, porque nunca se retiró. Hasta el último suspiro estuvo frente a su máquina de escribir en un pulso titánico con sus propias fuerzas para no faltar a la cita diaria con sus lectores. Iba camino de los 30.000 artículos cuando tecleó su punto y final.

