Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Tribuna

La manipulación de Europa

Diego Núñez

Lunes, 11 de agosto 2025, 02:00

Son las 11.15 de la noche en Estambul el día 30 de marzo de 2022. En un viejo palacete situado en el centro de ... la ciudad antigua retumba el sonido del descorche de varias botellas de champán. ¿Motivo? La celebración de un Acuerdo de Paz obtenido entre las delegaciones rusa y ucraniana para resolver el conflicto surgido un mes antes. Este Acuerdo establecía la neutralidad de Ucrania y el respeto a su integridad territorial. A Crimea y a la región del Dombás se le concedía un régimen especial de autonomía, parecido al que tiene el Südtirol dentro de Italia. Tras la invasión rusa de Ucrania, políticos europeos, como el primer ministro israelí Naftalí Bennett o el excanciller alemán Gerhard Schröder, a instancias de Zelenski, se prestaron a ejercer de mediadores con Putin. Por su parte, Erdogan ofreció Estambul como sede de estas negociaciones de paz. Pero unos días después, concretamente el 9 de abril, se presentó de improviso en Kiev el primer ministro británico, Boris Johnson, en complicidad con Biden, para decirle a Zelenski que no podía aceptar esas propuestas de paz y que tenía que continuar la guerra. ¿Cómo explicar este afán anglosajón de prolongar el conflicto sine die? Una de las claves para entender esta postura la podemos encontrar en un documento filtrado de la Rand Corporation y datado en enero de 2021. La Rand -como habitualmente se la conoce- es el laboratorio de ideas más influyente en Estados Unidos. Está conectada directamente con el Gobierno, sobre todo con el Departamento de Defensa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  3. 3 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  4. 4 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  5. 5 La Seguridad Social permite recuperar hasta 5 años de cotización para la pensión si cumples este requisito
  6. 6

    Alrededor de 50.000 personas en Málaga atrapadas en la irregularidad
  7. 7 La Guardería Madre Maravillas de Torremolinos echa el cierre más de 3.000 niños y niñas después
  8. 8

    Ideas para un barrio del futuro en Málaga
  9. 9 Una treintena de incendios asolan Castilla y León y varios serían provocados
  10. 10

    La resaca del Costa del Sol: Isco, tres meses de baja, y amenazas a Larrubia por hacerle la falta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La manipulación de Europa

La manipulación de Europa