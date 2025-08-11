La manipulación de Europa

Son las 11.15 de la noche en Estambul el día 30 de marzo de 2022. En un viejo palacete situado en el centro de ... la ciudad antigua retumba el sonido del descorche de varias botellas de champán. ¿Motivo? La celebración de un Acuerdo de Paz obtenido entre las delegaciones rusa y ucraniana para resolver el conflicto surgido un mes antes. Este Acuerdo establecía la neutralidad de Ucrania y el respeto a su integridad territorial. A Crimea y a la región del Dombás se le concedía un régimen especial de autonomía, parecido al que tiene el Südtirol dentro de Italia. Tras la invasión rusa de Ucrania, políticos europeos, como el primer ministro israelí Naftalí Bennett o el excanciller alemán Gerhard Schröder, a instancias de Zelenski, se prestaron a ejercer de mediadores con Putin. Por su parte, Erdogan ofreció Estambul como sede de estas negociaciones de paz. Pero unos días después, concretamente el 9 de abril, se presentó de improviso en Kiev el primer ministro británico, Boris Johnson, en complicidad con Biden, para decirle a Zelenski que no podía aceptar esas propuestas de paz y que tenía que continuar la guerra. ¿Cómo explicar este afán anglosajón de prolongar el conflicto sine die? Una de las claves para entender esta postura la podemos encontrar en un documento filtrado de la Rand Corporation y datado en enero de 2021. La Rand -como habitualmente se la conoce- es el laboratorio de ideas más influyente en Estados Unidos. Está conectada directamente con el Gobierno, sobre todo con el Departamento de Defensa.

Dicho documento ha tenido muy escasa difusión en los medios alemanes, salvo excepciones, como la del diario 'Süddeutsche Zeitung' (11-7-2025), periódico de tirada nacional y fuente aquí utilizada. Me voy a limitar a transcribir algunos párrafos del Informe: «Existe en Estados Unidos una necesidad urgente de afluencia de recursos desde el exterior para mantener la economía estadounidense en general, y especialmente el sistema bancario. Solo los países europeos vinculados por los compromisos de la Unión Europea y de la OTAN pueden propiciarnos estos recursos sin costes militares y políticos significativos para nosotros. También es probable que muchos jóvenes europeos bien preparados se vean obligados a emigrar a USA. Es importante conseguir que Europa no se convierta en un peligroso competidor para Estados Unidos. Por otra parte, el Brexit ha dado mayor independencia a Alemania, y sin la Gran Bretaña Estados Unidos tiene más difícil influir en las decisiones de los gobiernos europeos... Detener las entregas energéticas rusas podría crear una crisis sistemática para la economía alemana e indirectamente para la economía europea en su conjunto. La única manera posible de garantizar que Alemania rechace los suministros energéticos rusos es involucrar a los países europeos en un futuro conflicto militar en Ucrania. Nuestras acciones en ese país deben estar encaminadas a que Rusia se vea obligada a una respuesta militar. Está claro que Rusia no va a permitir que una fuerte presión del ejército ucraniano sobre la República Popular de Donetsk quede sin respuesta. Esto conducirá a retratar a Rusia como la parte agresiva en el conflicto, y luego habría que implementar todo el paquete de sanciones, que ya está preparado». Por un lado, es evidente que Putin cayó en la trampa de la estrategia diseñada por los cerebros del think tank norteamericano, y por otro, que los neoconservadores encontraron en ese Informe una fecunda fuente de inspiración. En este contexto, el sabotaje norteamericano a los gaseoductos Nordstream cobra todo su sentido.

La estrategia por parte estadounidense, como se puede ver en el citado Informe, estaba perfectamente planeada: Ucrania debía poner los muertos, y Europa, el suicidio económico. Aquí lo que menos importaba era el destino de Ucrania. El país ucraniano era solo un pretexto; el único propósito era hostigar a Rusia, y de paso desfondar la economía europea. Las expectativas de los británicos y de los neoconservadores norteamericanos eran ilusorias. Algunos, como el senador Lindsay Graham, esperaban un cambio de régimen y la sustitución por otro más dócil, que permitiera el saqueo de los inmensos recursos naturales del país euroasiático; otros pretendían la bancarrota de la economía rusa; y no faltaban por supuesto los que pensaban en razones geopolíticas tratando, como en la guerra de Crimea (1853-1856), de impedir el acceso de Rusia al Mar Negro. Si bien estos objetivos no se han logrado por evidentes errores de cálculo, en cambio la estrategia angloamericana ha tenido éxito en otra meta: implicar a Europa en el conflicto, crear un clima generalizado de rusofobia, y enfrentar a los países del continente con Rusia, afán constante de la política exterior británica desde el siglo XIX.

Más tarde, aludiendo al fracaso de las negociaciones de paz y a su retirada de la mediación, Gerhard Schröder comentó en una entrevista concedida al 'Berliner Zeitung' (21-10-2023): «Me di cuenta de que estos esfuerzos eran baldíos, pues las decisiones no se tomaban en Kiev, sino en Washington». La Unión Europea tenía que haber hecho lo mismo que hizo Schröder, esto es, no implicarse en el conflicto y patentizar así la verdadera naturaleza del mismo. Esta guerra era en rigor la guerra de los neoconservadores americanos y de los británicos contra la Federación Rusa, utilizando a Ucrania como coartada. Los anglosajones tuvieron el cinismo de traernos la guerra a suelo europeo y presentarla como cosa nuestra. Lo lamentable es que ahora son algunos dirigentes europeos, como Ursula von der Leyen o Merz, los que enarbolan la bandera del belicismo, poniendo un gran empeño en prolongar una guerra hace tiempo perdida. No hace mucho, Kyrylo Budánov, jefe de la inteligencia ucraniana, declaraba en una entrevista al 'Financial Times' (8-6-2025): «Cuanto más dure la guerra, más pequeña quedará Ucrania». ¡Dios libre a este país de sus aparentes benefactores!