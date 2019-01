EL QUE MANDA EN EL PP-A SOY YO Moreno abraza tras su jura como presidente de la Junta a Antonio Sanz, presidente del PP de Cádiz, mientras Gabriel Amat, presidente del PP de Almería, guarda su turno junto a otros dirigentes provinciales. :: josé manuel vidal / efe MARÍA DOLORES TORTOSA Domingo, 20 enero 2019, 00:52

Fue una de sus últimas frases en el largo debate de investidura del pasado miércoles. Desde la tribuna del Parlamento daba la última réplica a Susana Díaz, a quien apea del Gobierno de Andalucía. Ya estaba fuera de tiempo, como prudentemente Marta Bosquet le avisó. Quería seguir diciendo cosas, porque eran las últimas palabras antes de una votación que ya sabía ganada, y la presidenta del Parlamento le dejó decirlas, como no podía ser de otra manera. La frase pasó desapercibida entre tantos mensajes preparados durante días con su equipo a sabiendas de que iban a ser fijados para siempre en el libro de sesiones y marcarían el perfil del primer presidente de la derecha en Andalucía. El vértigo histórico estuvo presente en todas esas frases con las palabras «cambio» y «Andalucía» en casi cada párrafo; pero lo soltó. Parecía que no venía a cuento y que era una frase de coraje dirigida a Susana Díaz, pero hoy, cuando ha sido aupado como un torero por la puerta grande de la convención nacional del PP, cobra otro sentido y otros destinatarios. «El que manda en el PP andaluz soy yo», fue la frase.

Juanma Moreno (no sé muy bien si a partir de ahora Juan Manuel Moreno Bonilla, porque hay discrepancias sobre esto; que nos lo aclare él mismo) lanzó una advertencia rotunda a su propio partido. Lo cierto es que el ahora presidente de la Junta sabe que llega al poder institucional con escaso control orgánico en su propio partido y fama de blando y de no atreverse a la mano dura de Javier Arenas por temor a que los reinos de taifas le segaran la hierba bajo los pies, como parecía que iba a ocurrir. El resultado del 2 de diciembre, con 26 diputados, 24 menos que en 2012 con Arenas, no hacían presagiar algo distinto que a un rodar de su cabeza en el cadalso de la política sino fuera por lo que la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, bautizó como la noche de «la carambola». Sus 26 diputados con los 21 de Cs y los 12 de Vox suman mayoría absoluta.

Su resultado resumía cuatro años de un liderazgo al frente de un partido que no solo perdió la Moncloa (y a su gran mentor, Mariano Rajoy), sino que sufrió un marcaje desabrido de la jefa Cospedal y sus aliados (Zoido, Nieto...), pérdidas de alcaldías capitales, guerras intestinas en los congresos provinciales, fugas a Ciudadanos, la división durísima en las primarias del partido en las que apostó por Soraya Sáenz de Santamaría (su otra mentora) hasta que perdió frente a Pablo Casado, muy amigo suyo, pero que le señaló la puerta si no ganaba las elecciones después de haberle impuesto la mitad de las candidaturas. Salir indemne de todo esto era difícil y Moreno lo sabía. Aún sabiéndolo, en sus últimas entrevistas en la campaña siempre repetía como un mantra «voy a ser el próximo presidente de Andalucía». Y ya lo es. No hay mejor baraka que la confianza en uno mismo; lo dicen todos los gurús de libros de autoestima que nunca leo. Recuerdo que esta fue la reflexión que tuve cuando en 2012 Griñán logró darle la vuelta a las encuestas que vaticinaban una mayoría absoluta del PP y siguió en la Junta. En su funeraria campaña electoral, solo él creía esta posibilidad.

Moreno buscará equilibrios y personas de su máxima lealtad para su gobierno

Mucho van a cambiar las cosas a partir da ahora, dijo Moreno en su discurso de investidura y repitió en el de la jura como presidente. Se refiere, por supuesto, a su proyecto de gobierno para Andalucía, que debe compartir con Ciudadanos y que tiene que contar con los votos de Vox. Los augurios sobre si terminará la legislatura no son buenos. Por ello será determinante cómo desde la magnífica plataforma de la Presidencia de la Junta, Moreno refuerce su liderazgo y la remontada de su partido. Ese mensaje de que van a cambiar las cosas también tiene clave interna. Y tampoco es nuevo en su mente. Mucho antes de que su nombre fuera firme sucesor de Zoido al frente del PP-A en 2014, los periodistas Lourdes Lucio, Luis Barbero y esta que escribe coincidimos con Moreno, y su inseparable Elías Bendodo, en la boda de un amigo común. Lo que deducimos es que tenía muy claro qué tipo de partido quería para remontar tras la etapa Arenas. Nunca vimos que lo hiciera.

Ahora se le presenta la gran ocasión para ello. El reparto de sillones del poder es un bálsamo. Prueba evidente fue la interminable cola del besamanos del pasado viernes en el Parlamento. También la coronita de presidente destellará en el cónclave del PP con nuevos avisos. Moreno tendrá que hacer grandes equilibrios como presidente del Gobierno, con dos partidos aliados imprevisibles como Cs y Vox. Tiene por delante un año, ya que hasta entonces no podrá convocar elecciones.

Pero tiene menos tiempo para que el PP andaluz recupere el voto perdido y pueda garantizarle continuar en el poder en próximas convocatorias. Para ello elegirá personas de su máxima confianza en la nueva etapa, tanto en el partido como en el Gobierno. En los nombramientos de consejeros/as se verá si hay imposiciones de Casado o si el nuevo barón de la política autonómica empieza a ejercer como tal. Es un hombre conciliador, pero que no olvida quién ha estado de su lado. Se vio por los invitados a su jura, con protagonismo de Rajoy y Santamaría junto a Casado. Atentos a estos nombres: Bendodo, Mariví Romero, Patricia del Pozo, Toni Martín, Macarena O'Neill, Loles López, Carmen Crespo, Marifrán Carazo, Antonio Sanz, Maribel Lozano, Nacho Díez, Pamela Hoyos...

Por cierto, muchas más mujeres que hombres. Lo contrario de Díaz, cuya mesa camilla fue siempre testosterona pura.