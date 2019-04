Mañana más campaña

Ya están los colegios abiertos, las monjitas de semi clausura y los jóvenes que votan por primera vez, el del voto secreto y el que airea la papeleta, ya está toda la maquinaria en marcha y también la esperanza de que el día concluya con normalidad salvadas las anécdotas de siempre, la urna atascada, la mesa que no pudo constituirse o alguna cerradura a la que el revolucionario o el tonto del pueblo le metió silicona la noche del sábado. Lo mejor que nos puede pasar, la normalidad, el pacífico carnaval de la democracia. Y esta noche el recuento. Las encuestas a pie de urna, los comentaristas sagaces y el broche final. O casi.

O casi. Porque en unas elecciones normales esta noche empezaría el futuro, la construcción después de esa demolición del paisaje que circunda a cada partido durante la campaña electoral. Pero mañana, esta misma noche, comienza otra campaña electoral. Estamos a menos de un mes vista de las elecciones municipales y europeas. Y autonómicas en la mayoría de las comunidades. De nuevo estarán ahí el álgebra de los indecisos, la nube cambiante y escurridiza de los pactos, y más debates y más fichajes de última hora. Fichajes rutilantes o nauseabundos, depende de a qué tómbola vaya el tránsfuga, héroe o chaquetero. Esta noche, sí, se desvelará parte de esa fantasmagoría en la que se han convertido las encuestas. Se interpretarán los posos de café a toro pasado, cuando ya se ha hecho digestión del café. Con la viruta der esos manoseados posos se volverá a interpretar el futuro, lo que ocurrirá el 26 de mayo.

Lo que alumbre esta noche servirá, además de para formar gobierno, para empezar a construir la estrategia de cara a las elecciones de dentro de un mes. Si importantes son las de hoy, no van a ser superfluas ni intrascendentes las de del 26-M. En el ámbito municipal, Málaga afronta un periodo decisivo de consolidación y reordenación. En estos momentos es una ciudad algo ebria de narcisismo y con necesidad de gestionar su éxito para que no sea ni pasajero ni tan aparatoso como lo es hoy día. Obras públicas de primera magnitud esperan a la próxima corporación municipal. Retos culturales, desafíos de movilidad y de imagen. Y si eso nos puede afectar a la vida cotidiana, nadie debería caer en la trampa de pensar que las elecciones europeas son un asunto etéreo. Europa es la puerta del futuro, lo que nos puede situar a un lado del bienestar o en el equilibrio precario de los viejos trapecistas caídos en desgracia y avasallados por los jóvenes saltimbanquis de Asia y América. Y no solo desde un punto de vista económico es importante lo que vaya a ocurrir en Europa en el futuro inmediato. El problema territorial, la integración o desintegración, la supranacionalidad o el imperio del terruño, el progreso o el retroceso a la caverna, todo eso empezará a dibujarse mañana, en medio del impacto, la resaca, la derrota o la euforia de hoy.