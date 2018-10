Mamarrachos sin fronteras

Madrid, finales de los años ochenta del pasado siglo, una gran sala donde esperábamos algunos opositores para la realización de uno de los ejercicios de las duras oposiciones a una de las escalas de la Habilitación Nacional (antiguos Cuerpos Nacionales de Administración Local). El nerviosismo se mascaba en el ambiente, años de encierro y estudio se jugaban a una carta, pero así son las oposiciones y así deben ser. A todo esto, debieron verme cara de pardillo y un par de semejantes, gastando ambos gesto altivo y testa engominada (era la época de los adoradores de Mario Conde), inician un singular interrogatorio: ¿de provincias? Una vez ubicados sobre mi origen malagueño, los dos, ahora con tono condescendiente con el provinciano que osaba disputarles tan codiciadas plazas, consideran que hacía bien en venir para un primer contacto y que quizás en otras convocatorias tendría ya posibilidades reales de ganar las oposiciones. Con la retranca que un servidor ha heredado de su padre, les cuento que me sabía muy bien el temario, que iba a por todas y que me ofrecía como su preparador para que tuvieran éxito en otra convocatoria. Por poco se les derrite la gomina de tanta soberbia desbocada, y con el desdén que saben usar tan bien los que se creen élites, me 'informan' que ellos tienen los mejores preparadores y libros y que (señalando a ellos mismo) el aspecto y la dicción es muy importante en los orales. Aún recuerdo el dolor de costillas por la risa ante tan sólidos argumentos, terminado esta historieta (verídica, aunque suene a película de Berlanga) con quien suscribe aprobando las oposiciones y con Zipi y Zape sin nombramientos el BOE.

Les cuento esta anécdota porque la misma ocurrió hace casi treinta años y ha llovido lo suficiente para barrer tanta prepotencia e ignorancia con los estereotipos, que en clave de humor están bien para 'Ocho apellidos vascos', pero no para calificar a los conciudadanos. La Sra. García Tejerina, exministra de Agricultura con Rajoy, se permite el lujo de afirmar que «en Andalucía un niño de 10 años sabe lo que uno de 8 en Castilla y León» (otra exministra, la Sra. Mato, se dejó caer con aquello de: «Sabemos que los niños andaluces son prácticamente analfabetos»). En honor a la verdad, no solo algunos del PP dicen estas 'perlas'; entre los independentistas catalanes, el Sr. Mas (expresidente de la Generalitat) consideraba que a algunos niños andaluces no se les entiende cuando hablan castellano y la Sra. Bassa (exconsellera de la Generalitat) decía que muchos de los niños que esnifan pegamento en Barcelona vienen de Andalucía. Pero a este inventario de chorradas se une ahora el Sr. Verstrynge (exsecretario general de

AP y ahora cercano a Podemos) para el que la formación de la juventud andaluza es menos buena debido a tanto «rebujito, mucha cervecita, muchas gambitas, mucha playita...».

En fin, es público y notorio que bondad, inteligencia, honestidad y laboriosidad son atributos distribuidos por toda la geografía mundial, pero también que los cretinos que denigran a los demás por su origen reclaman su espacio vital al grito de 'mamarrachos sin fronteras'.