Males menores

Quienes subrayamos o marcamos libros cuando creemos que una frase, un verso o una página merecen cierta posteridad conocemos bien el abismo que separa a quienes somos de quienes fuimos, aunque el tiempo se dedique a tejer una red tramposa en forma de recuerdos. Ya lo advirtió Ray Loriga: la memoria es el perro más estúpido porque le lanzas un palo y te devuelve cualquier cosa. A menudo, regresando a aquellas páginas, ni siquiera reconocemos qué nos zarandeó, por qué intentamos capturar ese fragmento que ahora nos resulta ajeno, cuando no vergonzoso. Imagino así a muchos votantes de Paco de la Torre, preguntándose qué viejo convencimiento los llevó a depositar la papeleta del PP en anteriores elecciones, buscando en sí mismos algún rastro de credulidad, incapaces de tragarse nuevas promesas tras cuatro años en blanco. O casi. El alcalde ha cabreado a los defensores del patrimonio demoliendo La Mundial y Villa Maya pero también a los amantes de las obras faraónicas, de los proyectos que dejan ese ruido de tambores que suena a música celestial para quienes ambicionan una ciudad al cubo, al modo de algunas postales: modernísima pero desangelada.

De la Torre mantiene en pie de guerra a bomberos y policías locales, a feministas y jubilados. Por irritar, ha irritado incluso a los suyos, a quienes ha martilleado con su indefinición crónica: me presento, no me presento. Deshojada la margarita, el alcalde se cubre ahora de compromisos que probablemente incumplirá, complicándose la posibilidad de retirarse con dignidad, por mucho que la transformación de Málaga, con todas sus luces pero también varias sombras, lleve su marca. El primer edil, responsable de la proyección de Málaga en los últimos años, se dirige sin remedio a protagonizar sus coletazos políticos finales como ciertos deportistas se arrastran por las pistas o los campos tras una carrera de éxitos: desfondados, haciendo el peor de los favores a su propio pasado. Ni siquiera su magnetismo en las distancias cortas, ese que enamoró a Carmena en prime time, la misma cercanía que convierte escraches en votos, parece bastarle esta vez.

Pero tiene De la Torre una carta bajo la manga que podría decidir la partida este domingo, un as proporcionado, quién lo diría, por sus rivales políticos. Algunos están tan verdes que elevan al alcalde a mal menor, a la opción menos terrorífica a la hora de elegir a las personas que deberán gestionar el Ayuntamiento y representar a la ciudad, con todo lo que eso significa. Pero, descartada la convicción, también se trata de votar con esperanza.