El dúo maldito

A lo largo de la historia ha habido dúos que han marcado nuestras vidas. El gordo y el flaco, Pili y Mili, el Dúo Dinámico, el Dúo Sacapuntas, etcétera... Todos ellos, en cierta manera, nos aportaron algo positivo en nuestras vidas, fundamentalmente porque están asociados al ocio y el entretenimiento. Pero también los ha habido que no tenían nada que ver con lo lúdico (al menos que se sepa), como otros emparejamientos no oficiales pero que existieron, por ejemplo el que formaron en su momento Felipe González y Alfonso Guerra o Aznar y Rajoy. Al final, salvo excepciones, la mayoría de los duetos citados saltaron por los aires hecho añicos, porque la convivencia no es mala, pero sí difícil, y más cuando dos tienen que estar unidos por obligación la mayoría de las horas de cada día. Pero miren, los referidos, de una u otra forma, no fueron malos para Andalucía en general y para Málaga en particular, aunque algunos de sus partidarios, seguro, sacarán las uñas del sectarismo que nos asola. No todos los dúos, no obstante, son buenos: hace poco se ha formado uno de forma inesperada que no vean el por saco que nos están dando. Se trata del dúo Donald Trump y Boris Johnson, dos individuos que ni en las peores pesadillas se podía nadie imaginar que iban a llegar a dirigir dos de las naciones más importantes del mundo, pero que en esta época de populismo y de irrealidades, amparados por las redes sociales como elementos determinantes de la manipulación, las noticias falsas y entretenimiento de no pocos majarones, han llegado a la Casa Blanca uno y a Downing Street el otro. La releche. Pues nada, uno y otro nos van a fastidiar bien. El norteamericano porque nos va a hacer un roto considerable con los aranceles al sector agroalimentario, que en Málaga afecta de manera determinante al olivo y derivados, al igual que en el resto de Andalucía, pero también a otros productos muy 'nuestros' como el jamón, el vino o los frutos subtropicales... El otro 'pelo pintado', Boris Johnson, empecinado con un Brexit que casi solito -ayudado por la extrema derecha y la extrema izquierda- sacó adelante en un referéndum ganado con manipulaciones y falsas promesas. El Brexit para Andalucía y la Costa del Sol, o sea Málaga, va a ser un rejonazo de esos que te llegan hasta los costillares, porque además, en este bendito país, otro dúo, éste no consumado, el de Sánchez e Iglesias, nos ha tenido mareando la perdiz con un Gobierno interino sin hacer los deberes, en un absurdo tejemaneje, y mientras aquí discutíamos sobre galgos o podencos, otros países se preparan con mediadas de protección ante todos los acontecimientos que nos llegan de la mano de este dúo anglosajón maldito: a los dos nada más hay que sentarlos juntos y hacerles una foto para que salga el retrato de cómo era el hombre del saco de nuestras pesadillas infantiles. Con un malgusto evidente para elegir tinte de pelo, uno peinado 'con cemento' y otro que nunca vio un cepillo, ojos saltones y muy mala leche por estrenar: así vemos muchos a Donald y a Boris, que nos han llegado como castigo. ¿Qué lo han hecho a través de las urnas? ¿Y qué? Revisemos la historia para ver que también las urnas se equivocan o es que ya no nos acordamos de lo que pasó en Alemania en los años 30. El populismo es tan peligroso que hasta en la democracia sienta sus bases, no lo olvidemos. Maldito dúo.