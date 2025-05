ROSA BELMONTE Sábado, 24 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Pide el alma cándida de Óscar López «que no se ponga nunca de moda ser mala persona». Eso por Ayuso criticando a las autoridades palestinas ... y sacando a pasear el antisemitismo. En su comparecencia en la comisión Koldo del Senado, Pilar Alegría aprovechó las preguntas del grupo socialista para denunciar la campaña de acoso machista en su contra. Impulsada, dijo, con el propósito de perjudicar su imagen personal y política (ya saben, aquellos insultos asquerosos). «Estas declaraciones no son actuaciones de malos políticos, son actuaciones de malas personas». Hace unos meses defendió a Carlos Cuerpo cuando Yolanda Díaz acusó al ministro de Economía de «mala persona». Si fuera marciana en lugar de murciana pensaría que mala persona es la que no está en tu partido. En tu onda. Dice Alejo Schapire que el ataque perpetrado en Washington por Elías Rodríguez ha sido un asesinato 'woke'. ¿Cómo va a ser? Si los 'woke' son las mejores personas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión