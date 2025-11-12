Málaga y el mueble bar

Antiguamente, y yo sé que ustedes son de edad, como mínimo, tan antigua como la mía, se decía de algo o alguien con muchas pijadas ... que tenía «más tonterías que un mueble bar». Es una expresión viejuna, lo sé y me encanta, entre otras cosas porque en las casas modernas, por lo general pequeñas, ya no hay espacio para tan ebria pieza del mobiliario doméstico.

El caso es que me acordé de esta simpática expresión el otro día mientras chateaba en el grupo de la familia extensa, a propósito de una noticia que alguien compartió sobre la llegada a Málaga de las tartas de queso japonesas... Es la enésima propuesta de postre exótico, que se suma a los pasteles de nata, ya plenamente implantados y como si fueran de toda la vida...

Aquella noticia me llevó a reflexionar sobre el hecho de que en el Centro de Málaga debemos tener una de las gamas de pijadas más grande del mundo, mientras que los turistas (no digamos ya los malagueños) no consiguen encontrar casi nada auténtico en sus calles. Por comparar, del casco histórico de Sevilla, que es la referencia más cercana que tenemos en semejante dimensión de ciudad en Andalucía, siempre me ha encantado ir a comer, porque es fácil encontrar platos tradicionales y estupendos casi en cualquier sitio. En cambio, aquí es más fácil conseguir ramen que puchero; pasteles portugueses que borrachuelos, tataki de atún que boquerones en vinagre. Conozco un sitio donde hacen un gazpachuelo alucinante, pero me guardo el secreto.

Supongo que será cuestión de la ley de la oferta y la demanda, digo yo, pero no paro de encontrarme visitantes que me preguntan dónde pueden encontrar lo tradicional y lo auténtico, los sitios donde van los malagueños, y cada vez me cuesta más recomendar algo real. Pero si buscan sushi, tacos, tempura, té de burbujas con tapioca, cocina multinacional y multiétnica del mundo mundial, han venido al lugar adecuado. Si es que hasta los restaurantes chinos, que antaño eran los más exóticos, ahora se dirían mesones castizos, comparados con lo que viene.

Con semejante panorama, a los malagueños que nos resistimos a comer con palillos siempre nos quedarán los barrios... En el mío, que como saben es la Victoria, la oferta y el nivel gastronómico suben conforme decae en el Centro; y cada vez hay más gente, también guiris que buscan la autenticidad. Me consta que en muchos otros puntos de la ciudad también es cada vez más habitual que el ocio se quede cerca de casa, con sabores y precios mucho más ajustados a la realidad... Y sin tantas tonterías.