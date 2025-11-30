Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los chefs de la Gala Michelín quedaron deslumbrados con el 'momento Málaga' Marilú Báez
Horizontes cercanos

Málaga se 'luce' con sus mejores galas

Éxito de la Gala Michelín, que puso a la ciudad malagueña en el epicentro nacional. Elogios de los mejores chefs españoles al 'momento de Málaga', a sus restaurantes, y feliz sorpresa por un espacio como Sohrlin y por el espectáculo 'Imagine'. Garzón da el 'campanazo' en Sevilla y se queda con La Maestranza. Expectación por Talent Lab'25, en el que Iker Jiménez 'debutará' como DJ. ¿Sabremos la verdad sobre García Caparrós...?

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

La Gala Michelín ha vuelto a poner a Málaga en el centro de la atención mediática de España. Guste (a la inmensa mayoría) o no ... guste (a una minoría), la 'ciudad de moda' sigue acaparando parabienes de todos los que vienen de fuera, que se quedan muy sorprendidos del cambio de la capital de la Costa del Sol. Málaga fue epicentro de la alta cocina española y reivindica su papel entre los fogones. Por cierto, que el espacio Sohrlin llamó la atención, y no poco, de cientos de invitados venidos de fuera de nuestras fronteras que no conocían el magnífico espacio escénico recuperado para uso cultural y formativo por la magia de Antonio Banderas y Domingo Merlín. No pocos, además, se quedaron sorprendidos con los tres números del espectáculo 'Imagine', que amenizaron una gala que fue larga (casi tres horas) pero que mantuvo la atención de todos ya que las tres estrellas Michelín, lo máximo, llegó al final. Sorprendió que no hubiese nuevas distinciones con la máxima calificación, sino que repitieron las 16 de 2025. Una lástima porque entre todas las apuestas aparecía como favorito para ello Benito Gómez con su rondeño Bardal. Otra vez será, porque lo merece. Palodú vivió una gran noche porque ha entrado en el olimpo de la guía, «algo que, como dijo Jesús Vázquez, cambia el destino de quien lo recibe», y es así. Cristina Cánovas y Diego Aguilar no ocultaron su gran felicidad. Han luchado mucho para ello con su restaurante en el centro de Málaga, en una zona que se está recuperando a golpe de lugares con categoría, como el referido restaurante.

