Málaga se 'luce' con sus mejores galas

La Gala Michelín ha vuelto a poner a Málaga en el centro de la atención mediática de España. Guste (a la inmensa mayoría) o no ... guste (a una minoría), la 'ciudad de moda' sigue acaparando parabienes de todos los que vienen de fuera, que se quedan muy sorprendidos del cambio de la capital de la Costa del Sol. Málaga fue epicentro de la alta cocina española y reivindica su papel entre los fogones. Por cierto, que el espacio Sohrlin llamó la atención, y no poco, de cientos de invitados venidos de fuera de nuestras fronteras que no conocían el magnífico espacio escénico recuperado para uso cultural y formativo por la magia de Antonio Banderas y Domingo Merlín. No pocos, además, se quedaron sorprendidos con los tres números del espectáculo 'Imagine', que amenizaron una gala que fue larga (casi tres horas) pero que mantuvo la atención de todos ya que las tres estrellas Michelín, lo máximo, llegó al final. Sorprendió que no hubiese nuevas distinciones con la máxima calificación, sino que repitieron las 16 de 2025. Una lástima porque entre todas las apuestas aparecía como favorito para ello Benito Gómez con su rondeño Bardal. Otra vez será, porque lo merece. Palodú vivió una gran noche porque ha entrado en el olimpo de la guía, «algo que, como dijo Jesús Vázquez, cambia el destino de quien lo recibe», y es así. Cristina Cánovas y Diego Aguilar no ocultaron su gran felicidad. Han luchado mucho para ello con su restaurante en el centro de Málaga, en una zona que se está recuperando a golpe de lugares con categoría, como el referido restaurante.

En suma, una gran noche, donde Michelín no se portó nada bien con la Diputación de Málaga, y por tanto con el presidente, Francisco Salado, que no pudo dirigirse a los asistentes para darles la bienvenida por una escaleta carente de sentido: si hablaron Ayuntamiento y Junta y los 'partners' privados de la gala, pero el organismo provincial también fue importante patrocinador. Los dos o tres minutos de Salado no hubieran distorsionado la gala en lo que fue una decisión absurda.

Mención especial al cóctel final del acto, que tuvo como protagonistas a dos malagueños como son José Carlos García, Benito Gómez y Dani Carnero, que dirigieron una magnífica exhibición culinaria dentro de una perfecta organización (era difícil con 700 invitados).

Una gala, pues, con mucha alegría, y emociones. Y es que Michelín, guste o no guste, cambia los destinos de no pocos restaurantes… Por cierto, los chefs más prestigiosos de España no han escatimado elogios en redes sociales para los restaurantes que eligieron para comer durante su estancia en Málaga: por ejemplo, Dani García y Paco Morales (Noor) lo hicieron con Hermanos Alba, en Echeverría del Palo, y el televisivo Jordi Cruz con Marisquería Jacinto, en la zona de Carranque. Y no digamos los que han aprovechado el fin de semana, alucinados con las luces navideñas, que desde luego impactan. Está Málaga bonita, «como pocas», dicen, algo que nos debe enorgullecer a todos. La expectación por el nuevo alumbrado de calle Larios superó todas las expectativas. Feliz estará Teresa Porras, que ha llevado un año un tanto problemático y su trabajo merecía una alegría…

Esta semana se ha producido lo que se puede definir como un 'bombazo' en el mundo de los toros. El empresario José María Garzón es el nuevo gestor de la mítica plaza de toros de la Maestranza de Sevilla para los próximos cinco años, sustituyendo a la empresa Pagés, que ha estado al frente del coso hispalense desde 1932. Cambiar el rumbo de algo que lleva casi 100 años es harto difícil, pero en Sevilla lo es mucho más. O sea, doble de mérito. Garzón ha sido (y aspira a seguir siendo) responsable de La Malagueta, durante los últimos años, y no se entendería que no se le prorrogue su contrato, pues cogió una plaza, en momentos malos para la tauromaquia (hoy felizmente muy superados), que estaba hecha unos zorros. Su labor ha sido extraordinaria y ello le ha valido que otras capitales hayan requerido sus gestiones. En Garzón confió muy poca gente cuando llegó a Málaga, salvo un empresario que tiene un sexto sentido para conocer a las personas que valen como es Federico Beltrán, quien fue uno de sus máximos apoyos. Ahora, tras los éxitos de Garzón, todos se apuntan al ganador, pero la memoria sirve para algo...

Del 4 al 6 de este inminente diciembre, o sea casi ya, se celebrará en el palacio Fycma una nueva edición de Talent Lab España, foro que copará todo el espacio con tres escenarios donde van a estar figuras de la comunicación como Josep Pedrerol, Iker Jiménez, Jordi Wite, B Jones, Willyrex, y otros muchos en un único evento en el que se relacionan 10.000 personas en un ambiente donde además de las charlas hay infinidad de actividades y zonas de trabajo. Más del 75 por ciento de los inscritos hasta ahora son profesionales de más de 25 años, lo que según Pablo Antón, que lleva años organizando este certamen, que tiene su versión internacional en México, dice mucho de su importancia, «porque es gente que quiere crecer, que tiene interés y que puede aportar muchas cosas a los demás».

Ampliar Pablo Antón, con Juanma Moreno en Talent Lab el pasado año. SUR

Una de las claves del éxito de Talent Lab España, según Antón, está en que la oferta no es específica, sino general, ya que al trabajo y las conferencias se le une el ocio, y, sobre todo, lo que significa poder conocer a gente nueva, «diferente o parecida a ti». Talent Lab España, que cuenta en esta edición con el patrocinio de Fundación Unicaja, quiere batir sus registros de anteriores ediciones («las inscripciones van a gran ritmo»). El evento que se celebrará en el Palacio de Congresos (4, 5 y 6 de diciembre) ha levantado mucha expectación, sobre todo por la presencia de personajes mediáticos como Iker Jiménez, quien además de hablar de Inteligencia Artificial también ha anunciado que debutará como 'DJ' de música electrónica en la clausura del evento. Y es que una faceta no muy conocida del comunicador es que produce y compone el 70% de la música que utiliza en sus programa de televisión y redes sociales. Desde luego, atractivos a la 'fiesta' del talento no le van a faltar y ya verán como el evento vuelve a evidenciar la necesidad urgente de ampliar el Palacio de Ferias malacitano.

Todo el mundo conoce por la fuerza de los medios de comunicación al inspector jefe de la Policía, hoy jubilado, Juan Antonio O'Donell. Conocido como 'el poli mediático', la presencia del referido policía ha sido, y es, asidua en numerosos programas de radio y TV de este país. Ahora, ya más dedicado a un merecido ocio, O'Donell de vez en cuando 'reaparece' dando conferencias o charlas que nunca defraudan. Fundamental en la serie de 'Historias de Marbella', en Canal Sur Radio, donde los capítulos dedicados a Melodie Nakachian y a Jesús Gil fueron un gran éxito, vuelve a la actualidad porque también lo ha sido uno de los casos que más le influyeron en su vida profesional, la muerte de García Caparrós el 4 de diciembre de 1977, que ha investigado profundamente. Ahora que se ha levantado el secreto del referido caso, Juan Antonio O'Donell dará una conferencia este jueves en el Vincci Posada del Patio a las 19,30 horas, sobre el tema con el documental '23 disparos', coincidiendo el día y mes (4 de diciembre), en la tertulia 'Los jueves del Club Liberal 1812 de Málaga', que realiza una intensa actividad cultural y social. Seguro que no defraudará.

Nos vamos. Sean felices. Y disfrutemos del 'momento Málaga'. Está guapa, ¿verdad?