Málaga, asilo de nautas

Ayer fui a la terminal de entradas del aeropuerto Pablo Ruiz Picasso a recoger a mi amiga Juliana procedente de Buenos Aires; Juliana navegó durante once horas en un Boing 747 de Aerolíneas Argentinas, y cuando la vi acercarse a mí llevaba la sonrisa de un cadáver, no por el mal servicio, al contrario, sino porque desde que era una niña le aterroriza volar, sobre todo los vuelos transoceánicos, y para colmo Juliana, cuya genealogía es incluso más laberíntica que la mía, ha cruzado el charco más de cuarenta veces: «Ya perdí la cuenta», me confiesa. Después de tantos años todavía me sorprende el aeropuerto malagueño, convertido en una frontera viva, demasiado viva, a veces intrincada y difícil, para los viajeros que arriban o salen de la ciudad, a los que les asalta eso que Somerset Maugham denominó «el síndrome de la vía muerta», esto es, el temor de quedarse varado, al filo de la navaja, o al contrario, el miedo a perder el tren de la existencia. A mis ambas abuelas, a Ólga, la paterna y siria, y a Pepa, la materna y española, que viajaron lo suyo a lo largo y ancho de sus existencias, les gustaba ser puntualísimas, lo eran incluso de manera enfermiza, me explico: se plantaban en la estación que fuese con dos horas de antelación, como si con ello adelantaran el horario de llegada. He presenciado peleas familiares de envergadura por esa manía de puntualidad.

Mientras ayer esperaba a Juliana en el aeropuerto se confirmó mi sospecha de que Málaga no es la Ciudad del Paraíso (Perdido), sino la del Paraíso encontrado por millones de turistas de todo el mundo, cuya utopía es tirarse al sol con la amnesia por montera, es decir, con la cabeza en blanco. Menos mal que, desde hace años, pueden ampliar sus estudios artísticos visitando nuestros museos. Como saben, Málaga no tuvo parangón en ofrecer sus bondades climáticas desde el principio de los tiempos: «Para ver el sol, para ver el mar, y vivir contento, en Málaga has de tener un apartamento», rezaba la letra de una melodía publicitaria a principios de los años setenta. La segunda conclusión a la que llegué fue que el mundo no sólo está mal repartido sino pésimamente organizado. La interminable cola que sufrió Juliana, que proviene de un país hermano -Argentina- con una cultura y una lengua idéntica, fue desesperante. Y al lado, avanzaba la cola, también larga, de nuestros 'hermanos europeos' con los que nos cuesta trabajo entendernos -salvo con los italianos- a pesar del impulso y expansión que ha tomado el español desde 1980, y de que en España se van estudiando otros idiomas. En efecto, hoy por hoy, Europa se puede cruzar con el carnet de identidad en la boca, todo un éxito, pero tras la negativa belga a entregar al fugado Puigdemont a la justicia española, se alzan voces autorizadas pidiendo la suspensión provisional de los efectos del tratado de Shengen, porque los espacios de libre circulación dejan, 'ipso facto', de serlo cuando se incumplen las directrices comunes en los que se asientan.