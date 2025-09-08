Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La tribuna

Málaga, mucho arte y paso lento

José F. Jiménez Trujillo

PROFESOR DE HISTORIA

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Hubo un tiempo en Málaga en el que para disfrutar de una gran exposición artística había que desplazarse necesariamente a Madrid. Sigue siendo más que ... recomendable. Ver la exposición de Paolo Veronese en el Museo del Prado merece la pena, aun teniendo que coger un AVE de ida y vuelta en el día. En esto de la movilidad la ciudad ha dado un vuelco extraordinario. Y en la posibilidad de disfrutar aquí de las mejores manifestaciones artísticas, también. La que se expone en el Centro Pompidou sobre Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto, es excelente. Arte e historia se dan la mano en una exposición muy novedosa sobre la Casa de Alba que se exhibe en el Centro Cultural Fundación Unicaja; la anterior, una retrospectiva sobre Gianni Versace, se calificó como imprescindible en nuestro país. Las temporales del Picasso o del Carmen Thyssen, como antes las del Museo Ruso, siempre han estado en la agenda nacional. Por no hablar de la altura a la que llegaron algunas del CAC, ahora en una nueva etapa.

