Málaga, mucho arte y paso lento

Hubo un tiempo en Málaga en el que para disfrutar de una gran exposición artística había que desplazarse necesariamente a Madrid. Sigue siendo más que ... recomendable. Ver la exposición de Paolo Veronese en el Museo del Prado merece la pena, aun teniendo que coger un AVE de ida y vuelta en el día. En esto de la movilidad la ciudad ha dado un vuelco extraordinario. Y en la posibilidad de disfrutar aquí de las mejores manifestaciones artísticas, también. La que se expone en el Centro Pompidou sobre Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto, es excelente. Arte e historia se dan la mano en una exposición muy novedosa sobre la Casa de Alba que se exhibe en el Centro Cultural Fundación Unicaja; la anterior, una retrospectiva sobre Gianni Versace, se calificó como imprescindible en nuestro país. Las temporales del Picasso o del Carmen Thyssen, como antes las del Museo Ruso, siempre han estado en la agenda nacional. Por no hablar de la altura a la que llegaron algunas del CAC, ahora en una nueva etapa.

La ciudad tiene mucho arte, tanto que ahora merece la pena hacer un viaje inverso y desplazarse hasta aquí desde el centro o la periferia del país. Y, sin embargo, hay otra mirada artística o cultural que se pierde en una especie de nebulosa marcada por el tiempo. Una mirada cansina que resbala sobre espacios que parecen dormidos hasta que alguien los despereza desde algún medio de comunicación. Hace escasas fechas este diario «resucitaba» para el conocimiento de sus lectores los proyectos culturales en torno a la que fue casa natal de Cánovas del Castillo en la calle Nuño Gómez y del museo de la cerámica en el entorno de San Felipe Neri. A veces las ideas ya no acumulan años, sino décadas. Quizás no merezca mayor urgencia saber del imprescindible papel del malagueño Cánovas en la historia de España o de la industria alfarera que se desarrolló en la Málaga nazarí y moderna, siempre sorprendente en los hallazgos arqueológicos.

Precisamente la arqueología ha puesto una pausa mayor en la necesaria actuación sobre la iglesia del Sagrario, con una fractura bien visible que obligó a su cierre hace ya un lustro. Los turistas tienen aquí parada y móvil delante de la Puerta del Perdón, la puerta de una catedral que habría de ser gótica, pero a la que también se le echó el tiempo encima; el desprendimiento reciente de la cabeza de una de sus imágenes atestigua su deterioro más que evidente.

Aunque para retrasos, los habidos en el Convento de la Trinidad. Se podrían llenar páginas con las iniciativas frustradas en torno a un espacio calificado de Bien de Interés Cultural y que después de varias décadas parece contar con un proyecto de rehabilitación para actividades culturales. Visto en perspectiva, quizás había razón en el Ayuntamiento en considerar allí el Museo Arqueológico provincial. En cualquier caso es difícil de encontrar un ejemplo mayor de desidia y abandono sobre un recinto que debiera ser historia viva de la ciudad desde el asentamiento allí del campamento de la reina Isabel en la conquista de la ciudad musulmana. Su patio renacentista, a pesar de su expolio, será parada obligada... algún día.

Y es que el tiempo en Málaga tiene una especial cadencia en el patrimonio cultural propio. El solar de los edificios que ocuparan los cines Victoria y Astoria también parece haber encontrado un destino que se antojaba lógico como sede y centro cultural de la Fundación Unicaja. También ha llovido desde que los cines se clausuraran y se han sucedido proyectos varios para cerrar la plaza de la Merced, aunque en esto siga habiendo debate. Veremos.

Un ejemplo parecido fue el derribo en su día de la popular Casa de la Cultura en la calle Alcazabilla edificada sobre parte del teatro romano. Algo así como un oxímoron cultural. La Biblioteca Provincial de Málaga empezó un largo exilio de tres décadas -iba a ser provisional- en la Avenida de Europa. Hoy la rehabilitación del Convento de San Agustín es una obra avanzada para lo que será la Biblioteca Pública del Estado. Llegará, pero muy tarde.

A veces la historia se detiene sobre una catedral. Ahora resulta esperanzador verla progresar en su tejado, aunque nunca fue una manquita sino una basílica con nombre propio y mucho por acabar. Se llama Nuestra Señora de la Encarnación y viene a ser el mejor exponente de la despreocupación ciudadana por su patrimonio mantenida en el tiempo. Los ejemplos expuestos y algunos más -no es menor la rehabilitación en modo espera de algunos centros educativos históricos- invitan a la reflexión en tal sentido. No son espacios sujetos a mecenazgos externos a la ciudad, son propios, incardinados en eso que a tantos preocupa sobre la pérdida de identidad de la ciudad, aunque no sean tan visibles como las franquicias comerciales o la expansión de la vivienda turística. Todos tienen en común que son afectos a la historia de Málaga, pero que no gozan al parecer del suficiente afecto de sus ciudadanos.

No es un juego de palabras. Seguro que para todos ellos hay razones de complejidad técnica, insuficiencias presupuestarias, diferencias entre las administraciones competentes, tal vez problemas ambientales... Pero lo que es seguro es que no hay la suficiente movilización ciudadana para el conocimiento y reivindicación de su patrimonio histórico. Aquella, por ejemplo, que hizo historia para la recuperación del edificio de la Aduana como espacio de arte para toda la provincia.

No es difícil, llegados a este punto, que se venga a la mente algo mucho más pedestre, más visible, menos caro aún para la ciudadanía: el estado de las playas -también patrimonio de la ciudad- tras algunos eventos como la noche de San Juan. Es otro tema, se dirá. O quizás, no. Tal vez forme parte del mismo jardín en el que conviene entrar aunque sea a paso lento y de puntillas. Sin mucho arte.