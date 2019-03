Málaga, del ko al ok

Málaga ha pasado por muchos momentos críticos y de desconcierto en su larga y fecunda vida. Pero no vamos a entrar en la historia, que podríamos, como cuando desapareció nuestra potente industria textil o cuando la filoxera machacó nuestros cultivos, sino que vamos a centrarnos en la 'crisis de ciudad' más contemporánea por la que Málaga deambuló medio noqueada durante no poco tiempo: la segregación de Torremolinos en 1988 y la eclosión de la España más pujante a nivel internacional en las últimas tres décadas con la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, ambos hechos históricos en 1992. Prácticamente podemos decir que tales acontecimientos sumaron un efecto casi demoledor para la autoestima de una ciudad, Málaga, que amaneció un día sin hoteles y sin apenas de ocio al perder Torremolinos, en una conquista entonces tan festejada por sus vecinos como hoy puesta en duda por no pocos de los mismos. Fue una mala jugada de la Junta que veía cómo la que aquel día dejó de ser capital de la Costa del Sol (no se puede hablar de turismo con tres camas hoteleras y media) iba camino de superar en número de habitantes a la capital de Andalucía, y en aquellos tiempos, la disputa por ese privilegio subsistía en las orillas del Mediterráneo. Encima, ya en ese año 88 se veía el bullicio y la vida que traían la Expo en la capital hispalense y las Olimpiadas en la Barcelona pujante y europea como pocas (no estaban los Puigdemont, Torrá, Colau, Iceta y compañía, y eso fue un alivio para los de entonces), a lo que había que unir un Madrid que capitaneaba una situación de prosperidad en España pocas veces recordada... En ese 'mapa', Málaga. ¿Y qué...? Pues que Málaga no sabía cuál era su papel, ni a dónde iba ni debía ir: ni turismo, ni museos, ni Picasso, ni vida en su ciudad, ni grandes o ilusionantes proyectos... Es verdad que, en su descargo, el Ayuntamiento de entonces centraba todo su esfuerzo en 'las costuras' de una capital donde miles de personas no tenían agua corriente o que sufría como pocas cuando la Naturaleza se ensañó con ella (recuerden 8 muertos en las inundaciones de noviembre de 1989). En medio de ese complejo de no ser nadie, y, lo peor, utilizando un símil, de no saber qué se quería ser de mayor, un grupo de malagueños puso en marcha un Plan Estratégico, que sin duda se puede considerar como uno de los grandes logros de Málaga, porque siguiendo fiel a los parámetros dictados por ese documento, Málaga es otra. Ha recobrado su autoestima, tiene un plan de presente y de futuro, y, sobre todo, guste o no, tiene un modelo basado en el turismo cultural y en las nuevas tecnologías. Hoy Málaga está de moda, y aunque tiene sus fallos, sus errores lógicos, ha encontrado un presente y, lo que es mejor aún, tiene un futuro. Los agoreros de la Málaga actual quizás no vivieron la de los 80/90 para comprobar que se valora lo que se tiene mucho más cuando no se ha tenido. Y Málaga lo pasó muy mal, con una crisis existencial de importante calado de que la que se ha salido a flote con criterio y en base a un guión, seguido a rajatabla desde la Casona del Parque, con unos autores que tienen nombres y apellidos. Esa Málaga recuperada ya no va deambulando por las esquinas: pasó del KO al OK. Guste o no.