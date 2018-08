Todos con el Málaga La Rosaleda, aunque ahora sea de Segunda, sigue siendo un templo de ilusiones, el teatro de los sueños; es un estadio bonito, una bombonera JOSÉ MIGUEL AGUILAR Viernes, 17 agosto 2018, 08:04

Hay muchos jóvenes aficionados que desde mañana vivirán una experiencia inédita. Acostumbrados al caviar, al champán y a las estrellas Michelin, el higo chumbo le parecerá un postre extemporáneo cuando es una delicia que en verano sabe a placer, al auténtico. Habituados a la élite, muchos años viendo a los mejores de cerca, intentando superarles desde la modestia e, incluso, desde una riqueza efímera que alimentó espejismos, el descenso de categoría cuesta asimilar, aunque cuanto antes cultiven la falta de memoria (mejor no recordar el pasado, de infausto recuerdo) menos traumas causará toparse con la realidad. Hasta La Rosaleda les parecerá otra, pero no ha cambiado, sigue siendo el templo de ilusiones en el que mitigar infatigables jornadas de trabajo. Sigue despertando asombro a aquellos que por primera vez se asoman a este teatro de los sueños. Es un estadio muy bonito, una bombonera... Porque el fútbol no es que sea el opio del pueblo, es que es la vida misma. Sin fútbol, falta el aliento. El fútbol en Málaga entra en otra dimensión, la de antes, cuando de niño te hablaban de un equipo ascensor que caía simpático de tanto subir a Primera y bajar a Segunda, aparte de la atracción que suponía visitar una ciudad donde la calidad de vida está asegurada los doce meses del año. Es una gozada perderte unas cuantas horas entre calles y manteles.

Mañana muchos se tendrán que frotar los ojos cuando al encender el televisor confirmen que el club blanquiazul juega en Lugo, y no en el Bernabéu, Nou Camp o Metropolitano. El Málaga inicia una nueva etapa en Segunda y merece el crédito ganado en esta última década. En esta categoría que empieza el 18 de agosto y termina avanzado junio es fundamental creer en sus posibilidades. No se exige estilo de juego, ni pases preciosos, ni ataques brillantes, ni acciones contundentes. Solo hace falta concienciarse de que la temporada será tan larga como un día sin pan, una primavera sin amor, un estío sin playa, un invierno norteño sin chubasquero. Es crucial ganar, pero también no perder, que no es lo mismo. Puntuar es tan importante como sentirse arropado por unas gradas que deben perdonar mil y un errores con tal de lograr el gran objetivo: regresar a Primera. Antes de empezar, todos tienen las mismas posibilidades de éxito, y luego el fútbol pondrá a cada equipo en su sitio. Para conseguir este reto está al frente un hombre cabal, responsable y conocedor de la materia. Juan Ramón Muñiz es un tipo serio y fiable y tiene el hambre suficiente para devolver al Málaga a la cima.

Ahora que se habla de que algunos partidos de Primera se disputarán en ¡Estados Unidos!, al conjunto de La Rosaleda le tocará viajar en autobús a destinos nunca hollados. Siempre hay una primera vez para acariciar el sueño. El Ángel Carro tiene nombre para empezar con buen pie. En la recta final de la Feria hay que sacar un par de horas para seguir al Málaga, y animarle, y apoyarle. Hoy más que nunca, ¡Vamos, Málaga!