Rosa Belmonte Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

El tenista francés Gaël Monfils anuncia su retirada tras 21 años de carrera. Llegó a ser el número 6 de la ATP, ganó 13 títulos ... individuales y está a punto de los 40. Carol Thatcher comparó en la BBC (tras la grabación de un programa) al tenista con un 'golliwog', tradicional muñeco negro de trapo. Es clavado. Pero, ya saben, intolerable racismo. Le cayó una buena. Como al Mono Burgos cuando Lamine Yamal se pavoneaba con unos toques de balón de esos que nos hacía el tío del Cola-Cao que venía al colegio y él soltó: «Si no triunfa, siempre puede acabar haciendo malabares en un semáforo». Más intolerable racismo, ya que el prodigio del fútbol anda entre moro y negro. Como si el Mono no hubiera dicho lo mismo de un jugador de Ávila con ocho apellidos castellanos. Vivir supone la posibilidad de ser ofendido. También de no sentirse ofendido, aunque lo haga una sociedad de peluche y pensamiento mojigato. Al pan, pan y al 'golliwog', 'golliwog'.

