La mafia y la feria Algunas coincidencias fatídicas hacen temer la llegada de nuevas ferias PABLO ARANDA Málaga Sábado, 11 agosto 2018, 09:31

Hace justo un año empezó la feria del año pasado y la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron en Mijas al líder de la mayor organización criminal rusa, con base en Estonia. Esta organización criminal se llama 'Kemerovo', un nombre que provoca equívocos pues nadie va a robarse a sí mismo. Un año antes, poco después del inicio de la feria de hace dos años, el detenido el año pasado ordenó matar de un tiro en la cabeza al hasta entonces líder de la mafia. Al morir dejó de ser el líder. El tiro de gracia se lo dieron en Tallín, Estonia, aunque maldita gracia. Yo no quiero que me maten, pero si me matan que sea de un tiro en la cabeza mientras estoy tumbado en la playa, así no me caigo. Hace un día empezó la feria de este año. Yo escribía esta columna unas horas antes de su inicio, y entre que tengo los dedos gordos y los nervios, no daba con la tecla. También hace un día detuvieron en Marbella a tres líderes de la mafia rusa que planeaban asesinar a un capo rival. Uno de ellos está considerado el número tres a nivel mundial de la mafia rusa. Y nosotros viendo los fuegos. Todos los años la misma historia.

Hace también un año un estonio se dio en Torremolinos un tiro en la cabeza a sí mismo. Se desencadenó una operación policial (¿de nombre 'Kememato'?) para localizar el origen de la pistola. Hace dos días ha culminado dicha operación, que ha permitido desmantelar una red de tráfico de armas, formada por malagueños y murcianos. El protagonista bala perdida de 'Últimas tardes con Teresa', la gran novela de Marsé, era de Ronda pero le decían murciano. Murciano era como charnego. Qué más daba de Ronda o de Murcia. En Murcia, como en Málaga, se da buena literatura, y qué tomates. El martes, tres días antes del inicio de la feria de este año, un avión militar español disparó fortuitamente en Estonia un misil. El misil no alcanzó ningún objetivo, menos mal. De momento han apartado de las patrullas conjuntas a los Eurofighter españoles. El primer ministro estonio, que se apellida Ratas, ha mostrado su preocupación. Desconozco si es un apellido corriente en Estonia. Las autoridades estonias están buscando el misil, pero el misil no está. Estepona no es Estonia, aunque también comienza por Est. Est es está en latín, pero insisto en que el misil no está. El viernes 3, cuando faltaba una semana para el comienzo de la feria de este año, la policía fue a detener a un señor de Estepona y el señor disparó a la policía. La bala atravesó la puerta de la casa del vecino, recorrió el salón de la vivienda e impactó en la terraza. La bala pasó a cuatro dedos de la cabeza del vecino, que asegura que lo ocurrido le ha cambiado. Yo no quiero que me maten, pero si me matan que sea de un tiro en la cabeza mientras veo la tele. De fondo, los fuegos artificiales del inicio de la feria, para no ver venir la bala perdida. Pero bueno, si no me matan, todavía mejor.