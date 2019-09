Sara Montiel dijo una vez que como ella había querido a su madre no la querían sus hijos. Lástima de deseos de maternidad. A nadie extraña que cuando uno tiene hijos haga lo que sea por ellos. Por eso lo de Felicity Huffman es natural, aunque sea ilegal. A la actriz, que según Eva Longoria fue la única que la ayudó de 'Mujeres desesperadas' cuando tuvo un problema de acoso en el rodaje, la han condenado a 14 días de prisión, entre otras penas, por pagar para que su hija entrara en una buena universidad. Falsificando notas. Ya querría yo esa madre. Vale que había una trama organizada, pero menos escándalo con el poder del dinero. Sobre todo en las universidades de élite. Ricky Rubio habla mucho de su madre, muerta hace tres años. Dice que no hay nadie en el mundo que lo quiera más que ella. Aunque no esté. Es bonito que el joven, alto y guapo Ricky tenga los mismos sentimientos que Juanito Valderrama. Como una madre no hay 'na'.