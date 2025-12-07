Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

LAS REGLAS DEL JUEGO

Machismo y Constitución

Ángel Rodríguez

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Coincide el 47 aniversario de la Constitución, que celebramos ayer, con la denuncia de nuevos comportamientos machistas en nuestra clase política. Altos dirigentes de un ... partido político (ha ocurrido en todos) han sido denunciados por sus propias compañeras por mantener hacia ellas actitudes intolerables, algunas veces incluso incurriendo en delitos afortunadamente ya tipificados en nuestro Código Penal. ¿Qué dice la Constitución al respecto? Es pertinente preguntarse en un día como hoy si la Constitución es o no machista porque esa pregunta nos sirve para mostrarnos qué debe esperarse de un texto constitucional.

