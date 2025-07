La luz de la Axarquía Andalucía no sería lo que es, ya no sólo desde un punto de vista turístico, sino cultural, en sus diferentes y atractivas formas de vida, sin la luz que la baña

SEBASTIÁN GÁMEZ MILLÁNPROFESOR Y ESCRITOR Sábado, 12 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Permítanme comenzar con una confesión: en los años que trabajé como docente en la Mancha y en la Alcarria, paisajes de una misma comunidad y, sin embargo, tan distintos, cuando me preguntaban si siendo de Málaga no añoraba el mar, respondía: «No echo de menos tanto el mar como la luz». Es sencillo: el mar lo veo a veces; con la luz mantengo una relación cotidiana, diaria, casi instantánea. Su ausencia o su presencia me permiten orientarme y conducirme por el mundo. Incluso condiciona nuestros estados de ánimo, las horas de vigilia y de sueño... Según María Zambrano, «tiempo y luz son las constantes que encuadran, abren y cierran caminos y horizontes a la vida humana y a la vida toda, diríamos, en este Planeta».

¿Hasta dónde llega la Axarquía? ¿Se corresponden los límites naturales con los convencionales? Me pregunto si más allá de los límites del término municipal de Vélez-Málaga, segunda más extensa y quinta más poblada de la provincia, pongamos en Torre Benagalbón, la luz difiere esencialmente, y así con el resto de municipios limítrofes. Los griegos nos enseñaron a distinguir entre physis y nomos, distinción que conviene no perder de vista. Quiero decir que conviene evitar visiones localistas, provincianas, necionalistas y cosmopaletas, si me permiten estos dos neologismos, ya que son reduccionistas y excluyentes, e impide crecer por falta de reconocimiento y autocrítica.

¿Dónde se altera y cambia la luz? ¿Es diferente la luz de la Axarquía de la de Málaga? ¿Y la de Málaga con respecto a la de Andalucía? Quizá un pintor, con la mirada suficientemente ejercitada, pueda captar matices diferentes imperceptibles para muchos de nosotros. El filósofo Ortega y Gasset, que vivió durante algunos años en Málaga, escribió una memorable descripción del paisaje solar: «Hay un lugar que el Mediterráneo halaga, donde la tierra pierde su valor elemental, donde el agua desciende al menester de esclava y convierte su líquida amplitud en un espejo reverberante que refleja lo único que allí es real: la luz. Saliendo de Málaga siguiendo la línea ondulante de la costa, se entra en el imperio de la luz».

Metáfora del arte: tránsito de lo informe a la forma, de lo invisible a lo visible, de lo ininteligible a lo inteligible

Al hilo de este asunto me parece significativo que la ermita de los Remedios de Vélez se haya bautizado como 'transparente'. La imagen que tenemos dentro de ella es aproximadamente la del paisaje y la arquitectura que la rodea desde el singular estilo de Evaristo Guerra, que significa el mundo con sus formas y colores. Después de estos murales, unos 1.150 metros cuadrados pintados durante 12 años, por sus dimensiones la otra obra más ambiciosa de Evaristo Guerra es 'Homenaje a la luz de Andalucía', que es un canto, una celebración de la luz, con su diversidad de modulaciones y de algunas siluetas arquitectónicas de las distintas provincias de Andalucía. Algún día tendremos que escribirle una carta al presidente de la Junta de Andalucía solicitándole que ocupe un lugar donde merece estar, en el Parlamento. Andalucía no sería lo que es, ya no sólo desde un punto de vista turístico, junto con el sector servicios, la industria agroalimentaria y la agricultura, nuestras principales fuentes de ingresos económico, sino cultural, en sus diferentes y atractivas formas de vida, sin la luz que la baña.

Cuando Oscar Wilde, oponiéndose a la clásica tesis de que el arte imita a la naturaleza, sostiene provocadoramente que es la naturaleza la que imita al arte, apunta a que percibimos, comprendemos, conocemos y comunicamos cuanto nos circunda atravesados por las figuraciones del arte. De modo que después de los cipreses pintados por Van Gogh, cuando contemplamos un ciprés, es difícil no evocar una llamarada verde o una enhiesta surtidora de sombras, según la imagen de Gerardo Diego. Así llegaremos a ver los almendros y los olivos a la manera de Evaristo Guerra, las chumberas y los paisajes como Rafael Jurado Lorca, los caballos y otros animales al modo figurado y estructurado de José Luis Martín...

Ellos y otros artistas veleños están logrando que reparemos en aspectos de la luz de la Axarquía, de sus colores y formas, en los que acaso no reparábamos antes de sus creaciones. Este es el valor del arte, previo y posterior al del mercado del arte, porque se inserta en nuestra percepción y comprensión, así como en nuestra forma de habitar el mundo. Metáfora del arte: tránsito de lo informe a la forma, de lo invisible a lo visible, de lo ininteligible a lo inteligible. Eso es la luz. Estos artistas están logrando una de las funciones más relevantes de la creación, elevar lo particular a universal, ir de lo local a lo global. Y gracias a ello, en el mapa del mundo, la Axarquía, Málaga, Andalucía... cobran visibilidad.