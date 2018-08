En Lugo, hoy...

Alguien, en lo que sin duda es una frase muy acertada, dijo que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes de la vida. Lleva toda la razón. El fútbol es más que un deporte, es un sentimiento, incluso puede ser una pasión, una forma de vida para mucha gente. Hay quien por seguir al equipo de sus amores hurta de su vida y de su ocio muchas cosas con tal de poder pagar un abono o hacer un viaje, pese a que no es nada barato seguir al club de tu vida y de tus sentimientos. Ocurre también que los equipos de fútbol en España representa por lo general a ciudades, a colectivos muy grandes, y su exposición mediática, su repercusión pública y social, ayuda no sólo a la promoción de la urbe social a la que representa, sino también se conforma como un elemento económico muy importante, tanto que la diferencia de estar en la máxima categoría o no, o disputar competiciones internacionales o no es enorme, y no estamos refiriéndonos a temas simplemente deportivos. El fútbol, hoy, dista mucho de ser un deporte. Puede que en sus orígenes lo sea, pero en realidad es un enorme negocio con la diferencia de que hay alma detrás, en la afición. Eso es lo que lo hace diferente: donde unos pocos ven euros y comisiones en un gol, otros, la mayoría, disfrutan de la vida como para salvarle la semana...

Hoy el Málaga CF, heredero del histórico CD Málaga, debuta en Lugo, en Segunda División, tras una patética y agónica temporada en Primera, con culpables con nombres muy claros que no vamos a repetir ahora porque ya son pasado en La Rosaleda. Málaga merece un equipo de fútbol en Primera, tanto por la importancia de la provincia como por la afición que tiene y disfruta, pero desgraciadamente no es así. Hay un buen ramillete de ciudades 'medias-altas' que también están en esta categoría de plata, pero mal de muchos no es consuelo para nadie. Lo cierto es que en el ranking de grandes ciudades y provincias de España, Málaga, sexta capital española, es la primera con Zaragoza que no tiene equipo en Primera, y eso es muy triste, y mucho más cuando es la única de más de 500.000 habitantes que no es capital de nada. El paso por la Champions League con aquella funesta noche de Dortmund, fue un sueño del que desgraciadamente hemos despertado en la pesadilla de Segunda, pero hay que dar paso a la esperanza, hay que darle apoyo a un proyecto que tras un comienzo de verano decepcionante parece que se ha enderezado y tiene buena cara. Las palabras de Juan Ramón Muñiz, aludiendo al escudo del club, al compromiso, a los colores, a la ciudad, a la afición llenan de ilusión a los que hemos asistido a una temporada, la pasada, en la que los protagonistas del desastre no tenían ningún apego a esta tierra, y además no les importó lo más mínimo que se notara. Hay que confiar también en que el propietario del club, Al Thani, que es el dueño no lo olvidemos, vuelva a estar ilusionado con un proyecto que comenzó como un cohete que a los 10 años se estrelló... Lo importante no es saber caerse, sino saber levantarse.

Hoy en Lugo, el Málaga CF comienza su particular calvario. Por el bien del club, de la ciudad y de la provincia, esperemos que sea lo más efímero posible.