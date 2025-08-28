Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José Ibarrola
La Tribuna

Luces de agosto en Málaga

Agosto en Málaga es una historia de familias, el oasis del buen trato, la mirada enternecida que reconoce al otro a pesar de las heridas del tiempo (entre otras, la calvicie, el sobrepeso, las arrugas o el deterioro físico), las fotografías y las huellas de los que nos precedieron

Antonio López Peláez

Catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales, UNED

Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00

En Málaga, los días de agosto son días de mucho trabajo. Turistas de todo el mundo y veraneantes habituales, coinciden aquí, en esta ciudad refulgente ... que, en otro tiempo, no hace tanto, no era tan turística... Los días de agosto son también días de reencuentro con tu ciudad y tu provincia, con tu playa, y sobre todo con los habitantes de la ciudad, con tu familia, pasada, presente y futura. Agosto en Málaga es una historia de familias, el oasis del buen trato, la mirada enternecida que reconoce al otro a pesar de las heridas del tiempo (entre otras, la calvicie, el sobrepeso, las arrugas o el deterioro físico), las fotografías y las huellas de los que nos precedieron. Un ritual en el que también cabe la alegría por el futuro por venir, el entusiasmo ante las nuevas generaciones... Memoria, recuerdo, agradecimiento, entusiasmo, y alegría. Un cóctel muy distinto a la negación del otro, la superioridad y el egoísmo personal, familiar, institucional, regional o nacional, tan de moda hoy entre nosotros. En agosto, no solo hay divorcios, desencuentros y cogorzas... También se da este reencuentro entre uno mismo, su historia, y su familia extensa como urdimbre de su trayectoria vital.

