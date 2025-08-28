Luces de agosto en Málaga

En Málaga, los días de agosto son días de mucho trabajo. Turistas de todo el mundo y veraneantes habituales, coinciden aquí, en esta ciudad refulgente ... que, en otro tiempo, no hace tanto, no era tan turística... Los días de agosto son también días de reencuentro con tu ciudad y tu provincia, con tu playa, y sobre todo con los habitantes de la ciudad, con tu familia, pasada, presente y futura. Agosto en Málaga es una historia de familias, el oasis del buen trato, la mirada enternecida que reconoce al otro a pesar de las heridas del tiempo (entre otras, la calvicie, el sobrepeso, las arrugas o el deterioro físico), las fotografías y las huellas de los que nos precedieron. Un ritual en el que también cabe la alegría por el futuro por venir, el entusiasmo ante las nuevas generaciones... Memoria, recuerdo, agradecimiento, entusiasmo, y alegría. Un cóctel muy distinto a la negación del otro, la superioridad y el egoísmo personal, familiar, institucional, regional o nacional, tan de moda hoy entre nosotros. En agosto, no solo hay divorcios, desencuentros y cogorzas... También se da este reencuentro entre uno mismo, su historia, y su familia extensa como urdimbre de su trayectoria vital.

Es un buen modelo para afrontar el descanso veraniego y cargar pilas para el otoño polarizado que se nos avecina. Piensen en su propia historia. Para que se animen a este recuerdo agradecido, les cuento un poco de la mía, unida a Málaga desde hace ya más de un siglo y medio. No existimos en el vacío, y mi familia se ha especializado en dos ámbitos, la abogacía y la enseñanza. Nacido en la Clínica Gálvez, mi familia reproduce esa superdiversidad tan propia de Málaga, en la que muchos diferentes han construido un entorno entrañable que se sostiene en el tiempo. Mi bisabuelo por parte materna era de Vélez-Málaga, Antonio García Pareja, director-fundador del periódico 'El defensor Veleño' en 1910, letrado de profundas convicciones liberales, colaborador de Hermenegildo Giner de los Ríos. Siguiendo esa tradición de letrados comprometidos con su ciudad, su nieto José Antonio Peláez García, nacido en Vélez-Málaga, pero afincado en Málaga capital, fue decano del Colegio de Abogados de Málaga (1998-2003), y en su nombre se conceden cada año los premios del colegio de abogados 'Decano José Antonio Peláez García'. Actualmente sus bisnietos Antonio Diego Peláez García, Oscar Campoy Peláez y Carlos Campoy Peláez ejercen la profesión en Málaga, y su bisnieta Patricia López Peláez es directora del Departamento de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la UNED.

La otra rama de mi familia se dedica a docencia. Unos defienden en los tribunales, y otros defienden en la infancia, enseñando para ser libres. Sin ley y sin cultura no hay libertad. Mi madre, Antonia Elena Peláez García, y sus tres hermanas, Carmen, Mari Sol y Julia, han sido maestras en Málaga, y gracias a ellas muchas generaciones de malagueños han tenido la oportunidad de educarse en los valores democráticos. Y mi padre, Antonio Miguel López Pavón, nacido en Olvera, pero casado con una malagueña y habitante habitual de los agostos malagueños, también fue maestro, director de colegio en Málaga y, entre otras responsabilidades, director del Centro Nacional de Educación Básica a Distancia, el CENEBAD, bajo el gobierno de la UCD. Su cumpleaños, el 21 de agosto (y ya van 90 cumpleaños), nos permite reunirnos a todos en esta tierra malagueña, y aprender de su pensamiento crítico, su voluntad, y su elegancia natural. En mi carrera científica, me influyó mucho cómo me contaba, hace décadas, nuestro pasado y me prevenía de los sesgos y las falsificaciones. Me recordaba con frecuencia que mucho de lo que le enseñaron de pequeño no era verdad, y que se trata de recordar, encontrarnos y proyectarnos desde una verdad compartida.

Para mí, esto es el verano en Málaga, un lugar de encuentro en el que coincidimos, nos reconocemos y nos animamos para seguir caminando juntos. Con la memoria de los que estuvieron a nuestro lado, con la satisfacción de caminar con nuestros compañeros de viaje, y entusiasmados con el potencial de las nuevas generaciones. Y estoy seguro de que no es solo mi verano. Es el de todos. Sin duda, la mejor vacuna contra los discursos del odio. Recuerden por favor sus raíces, su familia extensa, y si tienen la oportunidad, busquen encontrarse con ellas en agosto en Málaga. En mi caso, es un don, gracias al cumpleaños de mi padre el 21 de agosto. ¡Felicidades, papá!