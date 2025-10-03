Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José Ibarrola
La Tribuna

Los otros

La gestión de la migración en el siglo XXI es una tarea crucial, pero no se puede permitir que el discurso populista distraiga de centrarse en desafíos acuciantes

David Mathieson

Periodista. Ex asesor del Gobierno británico

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Hace poco más de 100 años comenzó a circular uno de los documentos más perniciosos de la historia. El archivo, llamado los Protocolos de los ... Sabios de Sión, pretendía ser las actas de un complot secreto urdido por la comunidad judía para lograr la dominación global. Los Protocolos vieron la luz por primera vez en la Rusia de los zares en 1903, pero pronto fueron traducidos a varios idiomas y circularon entre grupos antisemitas de todo el mundo. En realidad, el documento era totalmente ficticio, un bulo creado y difundido para desacreditar a las comunidades judías, pero el documento reavivó viejos mitos y contribuyó a promover un miedo al judaísmo sin precedentes dentro y fuera de Rusia. Algunos de quienes difundieron la calumnia fueron individuos poderosos y adinerados como Henry Ford. Magnate industrial de la fabricación de automóviles, Ford también era un fanático antisemita y utilizó un periódico de su propiedad para fomentar teorías sobre la amenaza que representaba el judaísmo internacional para la integridad de EE UU. En Europa, algunos movimientos nacionalistas también tomaron los Protocolos como evidencia de que los judíos planteaban un desafío existencial a la civilización cristiana del continente con unas consecuencias catastróficas.

