El agente indiscreto

Lorenzo Silva

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:07

Hay libros que, además de contarnos una buena historia, nos prestan el excelente servicio de sacarnos de alguno de esos lugares comunes y esas toscas ... ideas recibidas con las que todos, sin saberlo, nos manejamos. Sirva como ejemplo 'El agente suizo', publicado en Galaxia Gutenberg por Enrique Faes, profesor de Historia Social y de Pensamiento Político en la UNED. Se trata de un ensayo histórico, una crónica o una investigación, como el lector prefiera denominarlo, sobre unos hechos poco conocidos, pero bien documentados, que acaecieron a finales de los años 50 del pasado siglo y que arrojan una luz significativa sobre las complejidades de la sociedad española de la época, aunque su protagonista sea un suizo, George Laurent Rivara, agente de la banca SBS —Societé de Banque Suisse—, en Ginebra.

El agente indiscreto