Sí, García Lorca premio Nobel de Literatura. Lo ha propuesto esta semana el grupo municipal IU-Málaga para la gente, por vía de la edil Remedios Ramos. Un acto de voluntarismo. Y de incongruencia. Tanta como si hubiera propuesto que a Newton o a Galileo le dieran el Nobel de Física. Si se trataba de valorar la enjundia literaria, ¿por qué no pedir el premio sueco para Cervantes o Quevedo? ¿Y por qué no para el Arcipreste de Hita y Teresa de Jesús o Lope? ¿Quizás por ser esta última gente del clero? ¿Unos fachas tal vez? Nuestros escritores entrarían en competencia con otros de un rango parecido. Desde Inglaterra, con el más alto derecho, se reclamaría el manoseado premio para Shakespeare, o para Chaucer. Desde Alemania para Goethe. Desde Italia para Dante y Virgilio. Rusia: Dostoiewski. En Grecia clamarían al cielo y con razón dirían que ante todo y ante todos debería ir Homero, aunque no sepamos muy bien quién era ese individuo.

Por suerte la lista es interminable. Pero, bueno, quizás la concejal con su buena voluntad trató de acotar la cuestión mucho más y tal vez pensara que Lorca debería ser galardonado por haber vivido cuando ya el premio Nobel rodaba de mano en mano. Una medida tan sensata como para que desde el Kremlin dijeran que por derechos humanos, amor al prójimo y monumental obra literaria Tolstoi -a quien vergonzosamente no se le dio el Nobel en vida- debería ser premiado de inmediato. O a Chejov. Y cómo no, los grandes padres de la novela contemporánea, Joyce, Proust y Kafka, ante cuyas narices pasó el premio para ir a estanterías mucho menores, exigirían que el despropósito fuese reparado por vía de urgencia. Igual que el caso de Virginia Woolf. O Italo Svevo o Pavese o Giorgio Bassani. Y para no convertir esto en una guía telefónica y acercarlo sólo someramente a nuestra orilla, Pérez Galdós o Antonio Machado. Porque si sobre la alta obra de Lorca pesa la tragedia de su fusilamiento, ¿por qué no va a pesar sobre la de Machado la de su dramático exilio y su desgarradora muerte en Collioure?

De qué va esto, se pregunta uno cuando ve iniciativas de este tipo. ¿Justicia literaria? Eso movería a risa. Justicia literaria es un oximoron. ¿Reparación estética, ética? Más risa y algún pelo de punta. ¿Reparación moral vía memoria histórica, mezclado con reajuste literario? Ganas de llorar. ¿Revisionismo? Llanto amargo. Empezaríamos a remover esas y tantas otras listas siguiendo el justísimo criterio de hoy y no el desbarrado de ayer. Y además atendiendo a baremos no sólo artísticos sino políticos. De modo que tendríamos que despojar del Nobel a Knut Hamsun. El pro nazi, el inmenso escritor. O al tibio y mediocre Benavente. Una especie de quitar y poner placas en los callejeros siguiendo aquí el criterio no de Brodsky, Bloom, Steiner u otros grandes sabios literarios, sino el de consejeros de cultura, delegados o concejales del ramo. Ocurrencias. En fin. ¿Y si le diéramos el premio Cervantes a Cervantes?