Mientras los ayuntamientos de Barcelona y Madrid dejan hacer a los manteros, perjudicando a quien paga impuestos por ocupar un espacio público o comerciar legalmente, en Podemos quieren subir los impuestos. Como el Gobierno vive en un mercado persa, Podemos, a cambio del apoyo para sacar adelante el techo de gasto, exige a Sánchez subir unos impuestos y crear otros nuevos. Como el mal no está exento de cursilería, el documento, en lugar de llamarse '¿Qué hay de lo mío?', se titula 'Dejar atrás la austeridad'. Suena a 'Color esperanza' («saber que se puede, querer que se pueda...»). Saber que se puede pedir un 'impuesto de solidaridad' para grandes fortunas y una subida de IRPF para quien gane más de 60.000 al año. Y son partidarios de no pagar la deuda, de gastarse el dinero en sus cosas. No se puede gastar más de lo que se tiene. Eso lo sabe mi abuela. Ya decía Thatcher que el socialismo fracasa cuando se acaba el dinero. De los demás.