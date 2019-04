La lluvia bajo la luna llena Más allá de la fe de cada cual y su libérrimo pensamiento, París bien merece conservar su identidad. Y con ella, Europa, esa Europa que hoy seguimos construyendo y de la que los españoles se muestran fervorosos militantes JOAQUÍN L. RAMÍREZ Domingo, 21 abril 2019, 00:03

La lluvia de primavera causó retrasos, aplazamientos y anulaciones, pero pasó la Semana Santa, brillante, inalterable, devota, culta y del pueblo. La Semana Santa, que se celebra de forma distinta en cada punto de España, cada ciudad, cada pueblo, pero igual. La insistente búsqueda del hecho diferencial desde un planteamiento intelectual tan simple como artificial es, en esta religiosa y cultural manifestación anual, el más grande compendio de aseveración y desmentido. Si analizamos con perspectiva y alguna objetividad las distintas manifestaciones públicas que la tradición ha legado, veremos que similitudes y diferencias lo son casi de modo caprichoso y no se alinean precisamente por comunidades o puntos geográficos. Así, procesiones, pasos, tronos, imágenes, capirotes, capiruchos, túnicas, hábitos, cíngulos, escenificaciones también en vivo de la Pasión y Muerte de Xto., se dan y extienden a lo largo de España de forma singular en cada lugar, aunque tan similar como pueda imaginarse.

En el fondo es una buena alegoría de lo que somos, lo que realmente somos. Es el contraste del vía crucis o el paso de la cofradía en la calle mezclado con el ruido del juicio del prusés televisado en directo. O es la chocante llegada de la lluvia, la ceremonial Semana Santa y la campaña electoral de unas elecciones generales hechas coincidir con algún concreto fin o peor, sin ningún fin. Es la militancia practicante cofrade del político que procesiona lo suyo mientras predica quizá qué cruces y símbolos cristianos deben desaparecer de aquí y de allá. La política propuesta de según quiénes para que no haya honores militares ni presencia uniformada en este tipo de celebraciones religiosas, en tanto que los mismos acuden a ver a La Legión cada año. Y cabemos todos, sitio hay, todos, hasta los que abogan por respetar la tradición, favorecerla y darle la importancia y el espacio que sin duda merece. Y es que nadie duda de que hay que reconstruir la catedral de Notre Dame, un monumento de la cristiandad que se erigió a partir del año 1163 y se finalizó en el 1345. Los símbolos no son abstractos, tanto que no sólo son símbolos y la mera hipótesis de su desaparición hace asomar una inmensa sensación de orfandad que la necesidad nos hace desterrar. Unos lo llamarán religión y otros cultura, o ambas cosas. Lo cierto es que el catecismo y la tradición cristiana, con sus sombras y con todas sus luces, son un compendio de tolerancia, igualdad, ética y, en suma, democracia. La tradición judeo-cristiana reconoce, impulsa y respeta a la persona individual y la hace objeto de derechos y deberes en justa convivencia y tolerancia con el resto, el prójimo. Más allá de la fe de cada cual y su libérrimo pensamiento, este legado bien merece que París conserve su identidad. Y con ella, Europa, esa Europa que hoy seguimos construyendo y de la que los españoles se muestran fervorosos militantes.

En medio del balance cofrade, turístico y económico, de esta Semana que termina, las provocadas coincidencias, las prisas y las fechas, nos harán transitar por mítines, debates y compromisos del inmediato futuro. Los candidatos a ganar o ser invitados a representar a este pueblo deben recordar que llevar sus ideas y propuestas a las instituciones pasa necesariamente por ser su fiel reflejo. No se debe ni se puede pedir y recabar la confianza de aquellos que lo hagan para acabar defraudando su voluntad por estrategia, conveniencia u ocultos propósitos, que cuidadosamente se hurtaron del conocimiento público. La política es un libro en la que todo queda escrito y cada decepción, cada transgresión, tiene respuesta, si no inmediata, a continuación. La batalla por el hoy, sacrificando la promesa, el compromiso o la palabra dada, se pagan mañana con el desapoyo, el repudio y la mala fama. Ha pasado la Semana Santa y sólo queda una semana, en ésta -como en todas- también nos la jugamos, en nuestra mano queda acertar, algunos querrán engañarnos. Mejor no preguntemos más cuántas naciones hay en España, ni a quién indultamos. Mejor cumplimos la ley, con la Constitución más larga en el tiempo y que más cotas de paz, convivencia y prosperidad nos ha hecho alcanzar. Mejor sin sobresaltos y en favor al modelo de sociedad que nos hemos dado. Cada cual con sus matices, su ingrediente y su comprometido esfuerzo, sin iluminaciones soberbias ni inconfesables extravagancias y decididos a ejercer con responsabilidad contrastada. Es por España.

Con añoranza y profunda admiración a don Manuel Alcántara.