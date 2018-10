Llueve sobre mojado.

Hemos tenido fenómenos climatológicos en las últimas semanas como hacía mucho tiempo que no experimentábamos. A lo mejor pensábamos que las catástrofes que producían los aguaceros eran producto de nuestra imprevisión y de lo mal que hacemos las cosas. Pero no. En el país vecino, las lluvias han producido un desastre cuyas imágenes nos han impactado. Muchos muertos y aunque no sea prudente ni apropiado el competir por quién lo pasa peor, el número creo que es superior. Después de las trombas de agua en las que hemos visto navegar con poca fortuna toda clase de vehículos, nada preparados para la aventura, apiñados y arrugados, inservibles al final de la travesía, la cosa no se detiene. Por primera vez que yo recuerde, nos ha visitado un huracán, de esos que circulan por los Estados Unidos. Los americanos suelen dirigirse a otras latitudes, los huracanes y los ciudadanos, a pesar de Eisenhower que vino a sellar la paz y de Clinton que impidió en el futuro una visita sosegada a la Alhambra. Parece que les queda lejos aunque la distancia de allá para acá es la misma que la inversa y hay pocos paisanos que no hayan cruzado el charco, por lo menos, para visitar la llamada ciudad de los rascacielos o la gran manzana. Si andas por allí te encuentras con medio mundo, la mitad españoles y casi todos catalanes. Este huracán decidió desviarse de su ruta habitual y venir a dar la lata por estos pagos. Portugal recibió el primer embate y me da la idea que ayudó a que se desinflara un poco. No sé por dónde andará ahora, quizá ha decidido quedarse por Europa y visitar el Folies Bergere, como hacían los caballeros de hace casi un siglo, después de asolar el sur, el huracán, no los caballeros. Leslie se llamaba el fulano. Los bautizan, me imaginaba yo, para hacerlos más simpáticos. Antes de la era de la igualdad llevaban nombres femeninos quizá para convencerse que eran más suaves y más civilizados. Aunque antes de antes, dicen que los denominaban con el santo del día. Pero esto de la designación con un antropónimo no es solo una cursilería sino una forma de simplificar las comunicaciones, según parece. Es más fácil decir Agnes, por ejemplo, que el ventarrón este que nos está volviendo locos. Ahora se está recurriendo a nombre que calzan para ambos sexos. Porque hay Leslies y Leslies. No había oido hablar el desgraciado de Marbella, por suerte, porque en caso contrario se habría dejado caer por aquí. Confío y ruego que sea un despistado. Que como un comentarista de televisión que confundió las Canarias con las Kimbambas o algo así, nuestro enemigo simplemente erró su ruta. Confío también en que no comente con sus compañeros que en nuestro continente, a pesar de los políticos y del Brexit, queda bastante por destruir y que los estados del sur de Norteamérica ya están muy vistos y que sus habitantes no alcanzan a recomponer sus casas cuando viene otra tormenta y se lleva todo por delante. Ya bastante daño hacen los turistas y los hooligans -si no me creen dese un garbeo por Sevilla- como para que tengan que venir refuerzos a complicarnos la vida.

Después de las lluvias torrenciales, superado el paso del desgraciado del huracán, ahora viene la gota fría. El nombrecito de esta nueva calamidad es de lo más evocador. Comenzó, me parece, como una canción del género vallenato que, debo confesar no es de mis preferidos pero que tampoco hace demasiado daño. Pero no es eso solamente. Es una situación que se produce periódicamente, casi siempre por estas fechas, en otoño y que deja bastante agua. Tiene una explicación muy clara de choque entre masas de aire a distinta temperatura que hace que se venga el mundo abajo. Este año, dicen los agoreros que, gracias a Dios, casi siempre se equivocan, será la más complicada de la década y asolará la costa y las islas del Mediterráneo. Esta vez han acertado y si no me cree, pregunte en Estepona. Hay que reconocer que muy bienvenida no será a pesar que las lluvias deberían serlo siempre. Me había aferrado a la idea que la famosa gota era lo que había causado los diluvios de hace dos semanas pero no era así. Nos esperan más días mirando al cielo. Las desgracias favorecen al gobierno porque lo sacan de las portadas y sus errores pasan más desapercibidos. No sé si es bueno.

Llueve sobre mojado.