Si llega a ser en España...

Cuando Boris Johnson, periodista mediocre que a base de populismo y de mentiras ha crecido en la política, llegó a primer ministro, más de uno, seguro, pensó que la cosa no podía ser peor. Se equivocaban de cabo a rabo. Aunque parezca increíble, el nuevo responsable del Gobierno de uno de los países más antiguos del mundo en la historia de la democracia, ya se ha buscado un hueco en la misma, aunque sea negra, al solicitar que durante un mes se cancele la actividad del Parlamento británico (gagged parliament, parlamento amordazado) para poder hacer y deshacer a su antojo en el tema del Brexit. Eso se llama en mi tierra, aunque sea por un mes, golpe de estado, y si llega a ocurrir aquí, en España, tendríamos a medio mundo encima nuestra llamándonos de todo, y por supuesto, a los 'de dentro' con una sola palabra en la boca: 'facha'. Johnson llegó a alcalde de Londres, y entonces nadie podía imaginar que cruzaría las puertas del nùmero 10 de Downing Street, caserón al que llegó, no lo olvidemos, por culpa de un tal Cameron que también estará en la leyenda negra de Gran Bretaña por meter a su país en el lío del Brexit cuando nadie le obligaba a ello. De aquellos barros llegaron estos lodos que han hecho jefe de Gobierno al polémico Boris, que no sólo se hartó de mentir y mentir (reconocido por todos) en la campaña del referéndum para sacar a su país de la zona euro, sino que ahora se aprovecha de la Reina de su país para sacar adelante una ley que, si se lleva a cabo, será una patada para las democracias occidentales.

A Johnson todo le importante una porra. Está decidido a sacar a su país del entorno europeo, y alentado por otro impresentable populista como Trump, va a hacer de su capa un sayo y la va a liar. La va a liar no sólo en su país, sino en el resto de Europa, y especialmente en España, donde el Brexit se va a notar y mucho, y donde el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, que parece que está a gusto como tal, ha perdido una gran oportunidad de levantar una zona deprimida como el Campo de Gibraltar al no haber habilitado fórmulas económicas legales para que las ciudades limítrofes con la colonia británica (desolada por lo del Brexit, no olvidemos que allí votó un 90% a favor de la permanencia en Europa) se hubiesen visto favorecidas por la huida, casi en estampìda, que se está produciendo de empresas localizadas hasta ahora en Gibraltar, que será, nunca mejor dicho, una isla...

Lo que parecía una mala noticia, la salida negociada de Gran Bretaña de Europa, va camino de ser un verdadero desastre. Lo extraño es que la reina haya sucumbido a la petición de Boris Johnson, al que, repito, todo le importa un bledo, y que los resortes de la veterana democracia británica no hayan saltado todos de golpe para evitar que el nuevo y populista premier cometa tal barbaridad. Si llega a ser en España...