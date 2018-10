LITROS POR METROS

LOS desgraciados acontecimientos de los últimos días nos han transformado en expertos en pluviometría. Hasta el más despistado sabe cuánta agua ha caído aquí y allá. Antes de que la ciudad fuera famosa en el algo triste sentido de la palabra porque conocida y envidiada ha sido siempre, en Marbella llovía muy a menudo. Así lo refieren los viejos del lugar. Pero llovía a la antigua usanza, de arriba abajo, un rato, largo a veces, las calles se mojaban, se formaba un barrizal donde no había pavimento y, si no llevabas el equipo adecuado, te calabas. Nada que no se pudiera remediar con una bebida caliente o con algo más reconfortante. Además, llovía en Semana Santa, para desesperación de los cofrades que se habían pasado un año preparándose para el gran día que exige el aire libre. También lo hacía los últimos días de agosto, como queriendo advertirle a los turistas que ya estaba bien de pasárselo en grande y que en sus casas les esperaban. Ahora transcurren meses sin que caiga una gota. Mucho sol y mucha playa pero con el insistente bombardeo de la televisión sobre el nivel de los embalses y esas imágenes donde aparecen como fantasmas construcciones que fueron anegadas cuando se construyeron. Para ponerse al día, la naturaleza manda toda el agua junta. En un ratito recibimos la ración que antes se repartía equitativamente durante toda la temporada. Los efectos del aguacero no son equiparables, claro. La tierra no se moja, ni siquiera se empapa, se encharca, las calles no asumen ese aspecto de Te recuerdo, Amanda: se transforman en ríos, los sembrados no se aprovechan de la bonanza sino que se perjudican y los pantanos cogen lo que pueden pero no más. Antes llovía mucho, poco o regular. Hoy no: llueve tantos milímetros por metro cuadrado. Creo que la fórmula se expresa así desde hace tiempo pero nadie le hacía mucho caso y vivíamos tan felices.

La medición de la distancia, la superficie y del volumen siempre sorprende. Un metro, la diez millonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre, o algo así era cuando fui a la escuela, hoy es una proporción de la longitud de onda en el vacío de la radiación naranja del átomo del criptón, una definición que me evoca al hombre de hierro y a su debilidad congénita, y definámoslo como queramos es poca cosa. Un metro cuadrado, salvo que venga en compañía de muchos otros es casi nada, no sirve ni para caerse muerto. En cambio, un metro cúbico es muchísimo. Nada menos que mil litros y, si lo llenamos de agua, pesará una tonelada. Por eso, no es conveniente instalar piscinas en plantas elevadas sin estar absolutamente seguro que resistirá el forjado que está previsto para aguantar mil kilos en momentos puntuales, fiestas, celebraciones, bailes y velatorios, que congregan a mucha gente que tiende a abrazarse y confraternizar. Cuando te dicen que ha llovido setenta milímetros por metro cuadrado no te parece mucho. Total, siete centímetros no es más que una caja de cerillas puesta de pie. Ya cuando se habla de doscientos milímetros la cosa cambia porque si te pilla el temporal el agua te llega casi a la rodilla y es difícil circular en tales condiciones.

A estos pobres en Mallorca se les vino la catedral abajo y, claro, todo el mundo sabía del riesgo que corrían porque vivían, parece, en el cauce de dos ríos que se juntaban más arriba. El pueblo que lleva, para mayor escarnio, el nombre del santo patrono de los cocineros y de los diáconos y es tocayo en la dicción popular nada menos que del sol, debe haber invocado con poca fortuna a quien le sirve de denominación. Lo que me llama la atención es que con la solidaridad de muchas personas anónimas y de un conocido, natural de una localidad vecina, se está tratando de reponer todo a su estado anterior de la catástrofe, como si no hubiese pasado nada o lo que aconteció fuera obra de extraterrestres que se han comprometido a no volver. Dios no lo permita pero si vuelve a llover como hace unos días, ahora, en este invierno o en alguno de los futuros, ¿no volveríamos a sufrir las mismas penalidades?

Yo me mudaría.