'Litoral', el 27 y las (des)memorias

​La decisión de excluir a Málaga -a diferencia de Sevilla, Granada o Fuente Vaqueros- es tan injustificada como injusta

SEBASTIÁN GÁMEZ MILLÁN. PROFESOR Y ESCRITOR

Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00

María Zambrano no existió. Ni Emilio Prados. Ni Manuel Altolaguirre. Ni José María Hinojosa. No existió Joaquín Peinado. Tampoco José Moreno Villa, mano derecha del ... que fuera el director de la Residencia de Estudiantes de Madrid, Alberto Jiménez Fraud, también malagueño. 'Litoral' no existió, aunque como suplementos de esta revista vieron la luz 'Caracteres (I-XXX)', de José Bergamín, en 1926; en 1927, 'Canciones', de Federico García Lorca, 'Perfil del aire', de Luis Cernuda y 'Vuelta', de Emilio Prados; en 1928, 'Ámbito', de Vicente Aleixandre; en 1929, 'La rosa de los vientos', de José María Hinojosa. Junto con 'Revista de Occidente', fundada y dirigida por Ortega y Gasset, la no menos mítica 'Litoral' es considerada unánimemente por los investigadores como la más significativa de esta generación. Además de los anteriormente citados, en ella colaboraron Alberti, Bores, Dalí, Dámaso Alonso, Falla, Gerardo Diego, Gómez de la Serna, Guillén, Juan Gris, Larrea, Halffter, Miró, Palencia... De la mano de Hinojosa 'Litoral' vivió una segunda etapa que pretendió dar alas al surrealismo. La tercera etapa, en el exilio mexicano, con Rejano, Giner de los Ríos, Moreno Villa y otros intelectuales, también fue breve.

