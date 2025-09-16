'Litoral', el 27 y las (des)memorias

María Zambrano no existió. Ni Emilio Prados. Ni Manuel Altolaguirre. Ni José María Hinojosa. No existió Joaquín Peinado. Tampoco José Moreno Villa, mano derecha del ... que fuera el director de la Residencia de Estudiantes de Madrid, Alberto Jiménez Fraud, también malagueño. 'Litoral' no existió, aunque como suplementos de esta revista vieron la luz 'Caracteres (I-XXX)', de José Bergamín, en 1926; en 1927, 'Canciones', de Federico García Lorca, 'Perfil del aire', de Luis Cernuda y 'Vuelta', de Emilio Prados; en 1928, 'Ámbito', de Vicente Aleixandre; en 1929, 'La rosa de los vientos', de José María Hinojosa. Junto con 'Revista de Occidente', fundada y dirigida por Ortega y Gasset, la no menos mítica 'Litoral' es considerada unánimemente por los investigadores como la más significativa de esta generación. Además de los anteriormente citados, en ella colaboraron Alberti, Bores, Dalí, Dámaso Alonso, Falla, Gerardo Diego, Gómez de la Serna, Guillén, Juan Gris, Larrea, Halffter, Miró, Palencia... De la mano de Hinojosa 'Litoral' vivió una segunda etapa que pretendió dar alas al surrealismo. La tercera etapa, en el exilio mexicano, con Rejano, Giner de los Ríos, Moreno Villa y otros intelectuales, también fue breve.

Pero no sólo de su pasado, o de relatos que traten de apropiárselo, viven los seres humanos. Con José María Amado volvió en 1968. Y bajo la dirección de Lorenzo Saval y María José Amado, con números dedicados tanto a importantes autores (Brenan, Neruda, Gil de Biedma, Ángel González, María Victoria Atencia, Jaime Siles...) como a temas (el flamenco, el cine, la ciudad, la poesía y la ciencia, la felicidad...), logran una de las más cuidadas y bellas revistas que se editan en España -y no digo la más porque no conozco todas-, por sus fascinantes ilustraciones como por la selección de textos: enriquecedor diálogo de palabras e imágenes. En 2005 recibió la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en 2021 el Premio Nacional al Fomento de la lectura y en 2024 la Estrella de Luz de San Telmo.

Respecto al Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga, creado en 1984, tiene como fin salvaguardar la memoria y el legado intelectual del conjunto de creadores (escritores, artistas plásticos, músicos, científicos, humanistas...) que conocemos como Generación del 27 mediante la recuperación de sus testimonios documentales: libros, manuscritos, borradores, revistas, diarios y epistolarios, fotos, vídeos, cine, arte... Toda documentación, en fin, que pueda permitir un conocimiento más riguroso y completo de aquella empresa cultural colectiva de singular trascendencia en la historia contemporánea de España. Para cumplir con ello, tiene una cuádruple función: 1) centro de documentación; 2) de investigación y formación; 3) de impulso y difusión de la creación literaria contemporánea mediante la organización de frecuentes actividades públicas; y 4) centro de publicaciones.

No sé, pues, si hija de la ignorancia o de un sesgo ideológico, pero en todo caso la decisión de excluir a Málaga -a diferencia de Sevilla, Granada o Fuente Vaqueros- es tan injustificada como injusta. La Generación del 27 es inconcebible sin la poderosa influencia andaluza y malagueña, comenzando por sus principales maestros: Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza; Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, Manuel de Falla y Picasso, así como de muchos de sus principales protagonistas: Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Rafael Alberti o Manuel Ángeles Ortiz, además de los malagueños mencionados.

Una generación de creadores excepcional a la que si sumaran algunos poetas hispanoamericanos, como Gabriela Mistral, César Vallejo, Vicente Huidobro, Jorge Luis Borges o Pablo Neruda, estaríamos quizá ante una generación sin par en la historia. Conviene recordar que el polen seminal de las ideas se ramifica por raíces universales. Además de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, además de Ortega y Gómez de la Serna, maestros todos del 27, estos poetas son inconcebibles sin Góngora, Bécquer, Rubén Darío, el simbolismo francés, la poesía meditativa alemana e inglesa, el psicoanálisis de Freud... Pero al César lo que es del César.

El ministro de Cultura preside la Comisión Nacional que organizará el centenario de la Generación del 27, con la vicepresidencia del ministro de Memoria Democrática. El Gobierno enmarca estos planes dentro de los actos por el 50 aniversario de la muerte de Franco: ¡como si la democracia comenzara entonces, como si no hubiera existido tampoco la Transición! ¿Se tratará de otro relato para eclipsar o borrar del mapa esa memorable etapa en la que representantes de diversas ideologías fueron capaces de renunciar a sus convicciones en busca del consenso y el bien común? Desde entonces hemos vivido seguramente la época de mayor prosperidad social de la historia de España. Y luego se atreven a hablarnos de 'memoria histórica' o 'memoria democrática'. Vivir para ver.