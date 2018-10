¿LISTOS PARA EL NUEVO CICLO?

El director general de Turismo Costa del Sol, Arturo Bernal, en una mesa redonda organizada por la Escuela Internacional de pymes, echaba la mirada atrás y advertía que quizá el sector tenía que haber hecho algo más en los últimos cinco años para encarar ahora en mejores circunstancias un cambio de ciclo, que sí que reconocían los expertos que se dieron cita en este encuentro. También, a nivel de aplicación de nuevas tecnologías, el decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, Antonio Guevara, consideraba que se debía haber aprovechado mejor las excepcionales circunstancias del sector para, en el último quinquenio, dar el gran salto a la profunda revolución tecnológica que está transformando día a día esta industria. Y no es que este sector se haya quedado parado o se haya limitado a hacer caja. No es así. La inversión en mejora de la oferta hotelera ha sido de las más importantes realizadas en un destino turístico español. Sin embargo, quizá, a la vista actual del nuevo escenario, todo parezca poco. Es lo que suele ocurrir cuando se le ven las orejas al lobo, después de un periodo en el que batir récords mes a mes y año tras año era lo cotidiano. De poco sirve ahora decir lo que en estos ejercicios de bonanza ni se contempló ni se consideró necesario. Lo importante en este momento es no dejar pasar ni un día sin avanzar en actuaciones con las afrontar un nuevo tiempo en el que la presión de los mercados competidores se acrecienta y se deja notar, sobre todo, en los mercados más importantes para la Costa del Sol, como son el Reino Unido y Alemania. En ellos hay que desplegar actuaciones capaces de llegar a ese cliente que no se mueve por precio y que, por tanto, es fácil de conquistar en un destino que no compite en la liga de los chollos y las gangas, sino en la de una buena relación calidad y precio. Pero, además, hay que abrir el foco y centrarlo en esos mercados en los que las aerolíneas mantienen una fuerte apuesta con la Costa, como es el caso de los Países Nórdicos con el refuerzo de la capacidad aérea que ha avanzado la aerolínea Norwegian. Hay mucho por hacer.