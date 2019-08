La limpieza de río Verde

De los 17 objetivos señalados por las Naciones Unidas en la Agenda de 2030, convendría tener en cuenta los números 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos; y muy especialmente el 17: proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, propuesta que está al alcance de los ciudadanos ya que no requiere grandes inversiones ni la participación de los Estados. Cuidar de nuestro entorno es, más que ninguna otra cosa, un deber del ser humano que, de forma espontánea y natural, debería mantenerlo en su pureza evitando ensuciarlo y agredirlo, puesto que de él depende nuestra supervivencia.

El pasado 15 de septiembre, «Día mundial de la Limpieza», se convocó a millones de personas de 155 países, España entre ellos, con el objetivo de concienciar a la población del peligro que suponen la basura y los residuos que contaminan la naturaleza y, sobre todo, aquellos que arrojamos al mar. Los que decidieron participar actuaron en playas, parques, bosques y ríos, recogiendo las toneladas de desechos que, irresponsablemente, vamos dejando a nuestro paso. La campaña, pese a la multitudinaria respuesta y a la cantidad ingente de basura recogida, resultó insuficiente pues eran tantas las zonas afectadas que apenas si se cubrió un minúsculo porcentaje.

En esa ocasión, Istán Ahora, asociación ciudadana de esta localidad, se implicó en esta propuesta y limpió parte de los caminos del pueblo. Este verano, consciente de que aún quedan muchas zonas necesitadas de una limpieza integral, ha decidido repetir la estrategia de septiembre, con el concurso de otras seis agrupaciones locales y el apoyo del ayuntamiento, lanzando una nueva convocatoria que, bajo el lema «Yo Te Limpio Río Verde», está centrada exclusivamente en dicho río.

En principio puede parecer una exageración esta llamada de atención sobre el penoso estado que presentan sus riberas, pero nada más lejos de la realidad. Es tradición entre los del pueblo, y también entre algunos foráneos, pasar una jornada de asueto disfrutando de sus bellos paisajes y las pozas de su río. Familias y grupos de amigos que, en la mayoría de los casos, cuando se marchan, dejan en sus orillas los restos de comida, plásticos, envases y otros elementos ajenos que no se preocupan de eliminar, de tal forma que, tras ellos, queda un lamentable reguero de suciedad.

Dijo Paco Moyano que «Istán nos da de beber», pero también es cierto que Istán es un anfitrión generoso que no pone obstáculos a quienes buscan el solaz y la tranquilidad que ofrece la vegetación de sus montes y ríos. Pocas veces se tiene en cuenta que cuidar y proteger esta biodiversidad no es responsabilidad de unos cuantos, de que no sería necesario motivar a nadie para que demuestre una actitud colaboracionista que redundaría en beneficio de todos. Sin embargo, el hecho de que se hagan llamamientos de este tipo es más que significativo para resaltar actitudes en contrario.

Hoy sábado es el día señalado. El encuentro tendrá lugar esta mañana a las 8:30 en la plaza del Calvario, donde se repartirá el material a los voluntarios, tras lo cual serán distribuidos por las distintas zonas de trabajo: desde el curso medio-alto hasta las inmediaciones del pueblo, en el denominado «Charco del Cancho». El final de la jornada está previsto para las 12:30.

Aunque lo hasta aquí escrito parezca una crónica local, no es así, ya que mi intención va más allá de la simple anécdota. Según escribió Manuel Quirós, el Río Verde tiene un recorrido aproximado de 26 kilómetros, «de los que 11 pertenecen al municipio de Marbella». Un tramo corto, de escaso caudal debido al embalse, y de poca utilidad, por lo que sus orillas llaman la atención por la basura que acumulan, formando un improvisado muladar que también precisa una intervención como la que se va a realizar en el término de Istán. Y habría que preguntarse si alguna asociación marbellí estaría decidida a recoger el testigo de los panochos y asumir la responsabilidad de organizar una batida «sanitaria» para depurar su cuenca y devolverle la brillantez de otros tiempos.

Sería una plausible idea y un estupendo ejemplo para los más jóvenes, especialmente los niños, que podrían colaborar en la medida de sus posibilidades al tiempo que se mentalizan sobre que salvar el planeta en que vivimos, el que heredarán el día de mañana y al que le estamos asestando un golpe definitivo y mortal, es misión prioritaria. Porque basta de utopías. El cambio climático no es una amenaza. Ya está aquí y nadie podrá esquivar sus consecuencias porque, si durante siglos ignoramos que la Tierra está bajo nuestra responsabilidad, si nuestras actuaciones han sido destructivas, el desastre que nuestra incompetencia ha generado nos afectará igualmente a todos en un futuro demasiado cercano.