Todo por un 'like' La Tribuna Nunca habíamos estado tan cerca en lo que se refiere a la conexión interpersonal; nunca hasta la última década habíamos sido tan aldea global ANA SANZ JURISTA Y AUTORA DE TEATRO Martes, 30 julio 2019, 07:52

Me gusta, me encanta, me divierte, me horroriza, me da pena; por no mencionar el sinfín de mensajes escritos con los que, a golpe de clic, podemos decirle a alguien ya sea próximo o lejano, conocido o persona a la que nunca veremos en carne mortal, lo que pensamos o, al menos, lo que nos sugiere una foto, un comentario, un enlace o todo aquello que hace posible la red que llamamos Facebook. Algo parecido podemos hacer con lo que nos encontramos cuando entramos en Instagram, en Twitter... En toda la vasta red. Estamos conectados y eso nos produce una sensación de cercanía con el mundo, al menos con el más virtual de los mundos.

Nunca habíamos estado tan cerca en lo que se refiere a la conexión interpersonal; nunca hasta la última década habíamos sido tan aldea global. Ay, McLuhan, si nos viera... Con el uso masivo de las redes sociales nos hemos convertido en un híbrido de emisores y receptores de ese caudal delicado que se llama información; de la que no afecta más que a cosas triviales como qué regalo hacerle a la seño tras la graduación del niño en el parvulario y que tanto preocupa a esos padres del grupo de WhatsApp, como la que afecta a la decisión administrativa que puede convertir nuestra calle en una vía rápida. Lo importante y lo accesorio se entremezclan en una nube de la que la red nos va suministrando una lluvia fina de estímulos entreverados de publicidad y de mensajes para todos los gustos; los hay que no aportan más que unas imágenes insustanciales y otros nos ayudan a salir de un día triste con unas gotitas de buen humor; y hasta hay mensajes que llevan aparejado un consejo oportuno.

La red lo sabe todo de todos. No importa que nuestros amigos no se acuerden del día de nuestro cumpleaños; Facebook se encarga de pregonarlo a los cuatro vientos y, no me dirá usted, querida lectora o usted, amable lector, que unos cuantos ramos de flores aunque sean virtuales, unos simpáticos iconitos lanzándonos abrazos y besos cibernéticos a mogollón y, por supuesto, un buen ramillete de mensajes escritos deseándonos lo mejor de lo mejor desde la pantalla del móvil inteligente son moco de pavo. Después de todo, preparar un fiestorro con sabrosos canapés y bebidas según la regla de la barra libre, incluido el DJ que nos amenice el party hasta altas horas de la noche, puede costarnos un congo y la capital del otro. Y yo me pregunto: ¿Para qué sirve otra fiesta convencional si la red nos puede ofrecer alternativas más cómodas de preparar y, sobre todo, más baratas? Ah, y con su toquecito de guasa.

La necesidad de contar con todos los soportes de comunicación de que disponemos hasta ahora y de los que vayan inventando quienes viven de la inteligencia artificial no la pone en cuestión ni una persona con alma de cartujo. Pero tal vez podríamos preguntarnos si no nos estamos pasando un poco, como aquellos amantes de algunos tipos de música que hacia los años setenta del siglo pasado se colocaban un transistor gigante en el hombro y paseaban su peculiar melomanía de un modo claramente exhibicionista. Hoy esa megaexposición toma tintes menos ruidosos pero me temo que son casi tan exagerados como los de aquellos que se hacían uno con el descomunal aparato de radio pegado a una oreja e invadían el campo auditivo de los que queríamos disfrutar de un poco de tranquilidad. Afortunadamente el móvil ocupa menos que la carcasa de una casete y todavía no se ha decretado su uso obligatorio. Todo se andará.

En los pueblos de la España deshabitada, ¿qué papel juega la conexión virtual entre el vecino del confín del pueblito serrano para el que las posibilidades que ofrece la gran ciudad solo están en la pantalla del móvil y el urbanita de los núcleos superpoblados que las tiene a la vuelta de la esquina? ¿Cuántas personas han mitigado con el uso de contactos 'virtuales' la soledad de la tarde del domingo en su apartamento de la ciudad dormitorio entre la vorágine de una semana que se fue y la que empieza el lunes con prisas, agobios y contactos 'reales'? ¿Es oro todo lo que reluce en el brillo de la pantalla del móvil, de la tablet o del cristal que se interpone entre nuestros ojos y las entrañas del ordenador? Muchos me dirán que todo depende del uso que se le dé... Estoy de acuerdo, sí, pero empiezo a preguntarme si no cambiaría por un gin tonic con mucho hielo, compartido al calor de una conversación 'face to face', cuatro fotos subidas a la red, de las que nos hemos acostumbrado a esperarlo todo... por un 'like'.